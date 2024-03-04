الجيش المصري يواصل اسقاط المساعدات الانسانية فوق غزة بالتعاون مع الامارات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 – 3 (كونا) –- نفذ الجيش المصري اليوم الاثنين عملية إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الانسانية والمعونات الغذائية فوق قطاع غزة بالاشتراك مع دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب عبدالحافظ غريب في بيان إن طائرات النقل العسكري المصرية أسقطت جوا أطنانا من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية العاجلة المقدمة من مصر ودولة الامارات بشمال القطاع.
واضاف غريب ان المساعدات التي تم اسقاطها في مناطق متفرقة تضمنت مواد غذائية وأدوية واحتياجات عاجلة لاغاثة الاشقاء في غزة.
ويعاني قطاع غزة وضعا كارثيا على الصعيد الانساني والغذائي مع انعدام الخدمات الصحية ومقومات الحياة الاساسية نتيجة استمرار عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل.
ويأتي استمرار الجسر الجوي المصري بالتعاون مع الدول الشقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنقل المساعدات الانسانية للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان الجيش المصري اسقط في الايام القليلة الماضية أطنانا من المساعدات العاجلة فوق غزة بالاشتراك مع كل من الاردن والامارات وقطر وفرنسا. (النهاية)
م م / ر ج
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