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الجيش المصري يواصل اسقاط المساعدات الانسانية فوق غزة بالتعاون مع الامارات

3/4/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 – 3 (كونا) –- نفذ الجيش المصري اليوم الاثنين عملية إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الانسانية والمعونات الغذائية فوق قطاع غزة بالاشتراك مع دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب عبدالحافظ غريب في بيان إن طائرات النقل العسكري المصرية أسقطت جوا أطنانا من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية العاجلة المقدمة من مصر ودولة الامارات بشمال القطاع.
واضاف غريب ان المساعدات التي تم اسقاطها في مناطق متفرقة تضمنت مواد غذائية وأدوية واحتياجات عاجلة لاغاثة الاشقاء في غزة.
ويعاني قطاع غزة وضعا كارثيا على الصعيد الانساني والغذائي مع انعدام الخدمات الصحية ومقومات الحياة الاساسية نتيجة استمرار عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل.
ويأتي استمرار الجسر الجوي المصري بالتعاون مع الدول الشقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنقل المساعدات الانسانية للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان الجيش المصري اسقط في الايام القليلة الماضية أطنانا من المساعدات العاجلة فوق غزة بالاشتراك مع كل من الاردن والامارات وقطر وفرنسا. (النهاية)

م م / ر ج




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