مقتل 3 مسعفين بغارات للاحتلال على جنوب لبنان وقصف بالقنابل الفوسفورية للمناطق الجنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 4 – 3 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين إن ثلاثة مسعفين قتلوا بغارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني جنوب لبنان فيما قصفت مدفعية تابعة للاحتلال قرى جنوبية بالقنابل الفوسفورية.
ونقلت الوكالة عن غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بيانا نعت فيه ثلاثة متطوعين من عناصرها قتلوا بغارة جوية شنتها طائرة لجيش الإحتلال الإسرائيلي على مركز اسعافي في بلدة (العديسة) الجنوبية.
وقالت الوكالة في بيان منفصل إن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي شن غارات متتالية على بلدة (عيتا الشعب) وعلى (خلة وردة) ما ادى إلى اضرار مادية كبيرة واستهدفت الغارات اطراف بلدات (شيحين) و(ام التوت) و(الناقورة).
واضافت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقنابل الفوسفورية بلدتي (مركبا) و(حولا) وقصفت بالمدفعية اطراف بلدات (الناقورة) و(الظهيرة) و(مروحين) والاحياء السكنية في بلدة (مركبا).
ونقلت الوكالة عن "المقاومة" القول في بيان منفصل إنها استهدفت مواقع (السماقة) و(الرمتا) و(رويسات العلم) في (تلال كفرشوبا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.(النهاية)
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