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مقتل 3 مسعفين بغارات للاحتلال على جنوب لبنان وقصف بالقنابل الفوسفورية للمناطق الجنوبية

3/4/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 4 – 3 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين إن ثلاثة مسعفين قتلوا بغارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني جنوب لبنان فيما قصفت مدفعية تابعة للاحتلال قرى جنوبية بالقنابل الفوسفورية.
ونقلت الوكالة عن غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بيانا نعت فيه ثلاثة متطوعين من عناصرها قتلوا بغارة جوية شنتها طائرة لجيش الإحتلال الإسرائيلي على مركز اسعافي في بلدة (العديسة) الجنوبية.
وقالت الوكالة في بيان منفصل إن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي شن غارات متتالية على بلدة (عيتا الشعب) وعلى (خلة وردة) ما ادى إلى اضرار مادية كبيرة واستهدفت الغارات اطراف بلدات (شيحين) و(ام التوت) و(الناقورة).
واضافت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقنابل الفوسفورية بلدتي (مركبا) و(حولا) وقصفت بالمدفعية اطراف بلدات (الناقورة) و(الظهيرة) و(مروحين) والاحياء السكنية في بلدة (مركبا).
ونقلت الوكالة عن "المقاومة" القول في بيان منفصل إنها استهدفت مواقع (السماقة) و(الرمتا) و(رويسات العلم) في (تلال كفرشوبا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.(النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع




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