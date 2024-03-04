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الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول أوكرانيا عاما إضافيا

3/4/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين تمديد حالة الطوارئ الوطنية لبلاده حول الوضع في أوكرانيا لمدة عام إضافي مشيرا إلى أن التحركات الروسية في المنطقة لا تزال تمثل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي.
وقال بايدن في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "إجراءات وسياسات حكومة روسيا الاتحادية بما في ذلك ضمها المزعوم لشبه جزيرة القرم واستخدامها للقوة في أوكرانيا تواصل تقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا وتهدد سلامها وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضاف أن تلك الإجراءات لا تزال تمثل "تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" مشيرا إلى أن ذلك يفرض استمرار حالة الطوارئ "سارية المفعول بعد 6 مارس 2024" لمدة سنة إضافية.
وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في 6 مارس 2014 حالة الطوارئ حول أوكرانيا بسبب "تصرفات وسياسات الأشخاص التي تقوض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا وتهدد سلامتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وتساهم في اختلاس أصولها".
وبعد ذلك تم تمديد وتوسيع حالة الطوارئ عدة مرات بسبب التحركات الروسية التي وصفت بانها "تهدد سلام وأمن" أوكرانيا. (النهاية)

ع س ج / ف ا س




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