الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول أوكرانيا عاما إضافيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين تمديد حالة الطوارئ الوطنية لبلاده حول الوضع في أوكرانيا لمدة عام إضافي مشيرا إلى أن التحركات الروسية في المنطقة لا تزال تمثل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي.
وقال بايدن في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "إجراءات وسياسات حكومة روسيا الاتحادية بما في ذلك ضمها المزعوم لشبه جزيرة القرم واستخدامها للقوة في أوكرانيا تواصل تقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا وتهدد سلامها وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضاف أن تلك الإجراءات لا تزال تمثل "تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" مشيرا إلى أن ذلك يفرض استمرار حالة الطوارئ "سارية المفعول بعد 6 مارس 2024" لمدة سنة إضافية.
وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في 6 مارس 2014 حالة الطوارئ حول أوكرانيا بسبب "تصرفات وسياسات الأشخاص التي تقوض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا وتهدد سلامتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وتساهم في اختلاس أصولها".
وبعد ذلك تم تمديد وتوسيع حالة الطوارئ عدة مرات بسبب التحركات الروسية التي وصفت بانها "تهدد سلام وأمن" أوكرانيا. (النهاية)
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