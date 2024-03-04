وزير التربية يحاضر في كلية الدفاع الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، إن "التعليم سر تقدم وقوة الأمم ونهضتها والسبيل إلى التنمية الذاتية وطريق المستقبل للمجتمعات".

وأضاف محافظة، في المحاضرة التي ألقاها بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان: "السياسة التربوية في الأردن ودور وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على الأمن الوطني"، إن السياسات التربوية تعد من أهم ركائز السياسة العامة في جميع الدول ومن أهم متطلبات التخطيط والنمو وتحظى باهتمام كبير، لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف المجتمعات وبنائها والنهوض بالنظم التربوية وتطويرها وتجويدها، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع من خلال نظام التعليم.

وأشار في المحاضرة، التي حضرها الطلبة الدارسين في دورة الدفاع الوطني 21، وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب، إلى أن السياسات التربوية تستمد شرعيتها من النظام العام في المجتمع وتسعى لتغيير الأوضاع الراهنة، من خلال الاختيار الأمثل من بين البدائل المطروحة في ضوء الواقع الحالي ورؤية المستقبل، مشيرا الى أنه لا يمكن لدولة من الدول تهدف لبناء حضارتها وتربية الأجيال من أبنائها على نحو متميز ومتمكن، وأن تكون بغير سياسة تربوية واضحة ومستقرة وقائمة على أسس علمية وحضارية أصيلة ومعبرة عن الاحتياجات الواقعية والتطلعات المستقبلية للمجتمع.

وأضاف محافظة أن فلسفة التربية والتعليم في الأردن ترتكز إلى الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في المنطلقات والأسس الفكرية والوطنية والقومية والإنسانية والاجتماعية التي انبثقت منها الأهداف العامة للتربية، ومبادئ السياسة التربوية في الأردن والموثقة في قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنه 1994 وتعديلاته.

وبين محافظة أن وزارة التربية والتعليم تتبنى سياسات استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الوطني بمقوماته الفكرية والمجتمعية والثقافية والأخلاقية والبيئية، فيما تبرز أهمية دور الوزارة كمؤسسة تربوية في تهيئة بيئة حاضنة للأمن المجتمعي والفكري، من خلال سياسات تربوية رصينة نابعة من فلسفة وزارة التربية والتعليم ومن مفاهيم المواطنة الصالحة والانتماء، حيث أن نظرتنا إلى مؤسساتنا التربوية تقوم على أنها مؤسسات ذات وظيفة وطنية تسعى لبناء الإنسان وتقوم على خدمه المجتمع.

وأكد محافظة أهمية تعزيز الأمن الوطني لدى الطلبة، حيث أنها عمليه متواصلة لتعميق الشعور بالواجب تجاه المجتمع تنميه الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به وغرس حب النظام والاتجاهات الوطنية والأخوة والتفاهم والتعاون بين المواطنين واحترام النظام والتعليمات وتعريف الطلبة بمؤسسات بلدهم ومنظماتهم الحضارية.

وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.

--(بترا)

ل م/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 22:27:18

