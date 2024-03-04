سلطة وادي الأردن تزيل تعديات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الوسطى 4 آذار(بترا)- نفذت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، حملة إزالة للاعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجنوبية بدأت من مضخة رقم 95 ولغاية الوادي الأبيض بمرافقة قوة أمنية من شرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وحسب بيان للسلطة فإن الإزالة تمثلت في قص 21 خط مياه بأقطار وأطوال مختلفة ومصادرة مضخة لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية من القناة مباشرة رغم وجود أجهزة ري لها إضافة إلى أراض خارج المشروع الزراعي.

وقالت السلطة في بيانها إن إزالة الاعتداءات على مصادر مياه القناة جاء استمرارا لتنفيذ برامج أعمال السلطة بخصوص تقليل الفاقد والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

--(بترا)

و ن/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 22:21:54