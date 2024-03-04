رئيس الجمعية العامة: الوضع في غزة كارثي و غير معقول ومخجل

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 آذار (بترا)- قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، إن الوضع في غزة "كارثي وغير معقول ومخجل"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأعرب فرانسيس خلال افتتاحة لاجتماع عقدته الجمعية العامة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن شباط الحالي ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة، عن قلقه العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية.

وردد فرانسيس ما قاله منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بأن أي عملية برية في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنها أن تترك العملية الإنسانية الهشة على حافة الموت.

وأضاف"لذلك فإنني أدعو بإلحاح إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء" ووقف القصف الآن، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمرافق المدنية، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وضمان الوصول الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمحتاجين".

من جانبه، قال نائب نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، إن بلاده استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام، بل قد يكون مضرا لذلك الهدف، معربا عن عدم اعتقاده بأن هذا القرار في حد ذاته كان سيؤدي إلى وقف إطلاق النار".

وأشار وود إلى أن بعثة بلاده حثت أعضاء المجلس على عدم الإقدام على خطوة التصويت على مشروع القرار وحذرت من أن ذلك قد يُعيق الجهود المكثفة الجارية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقين ووقف مؤقت لإطلاق النار.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 22:18:59