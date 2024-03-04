الإعلامي حداد: الإذاعة الأردنية حملت هموم المواطن منذ تأسيسها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- قال الإعلامي شاكر حداد إن الإذاعة الأردنية حملت على عاتقها قضايا وهموم الوطن والمواطن منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي.
وأضاف، خلال المحاضرة التي ألقاها في قاعة المكتبة الوطنية ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي، وذكرى تأسيس الإذاعة الأردنية، بأن الإذاعة ومنذ تأسيسها استقطبت أبرز الأصوات الإذاعية العربية وذلك لثقة هذه الأصوات المميزة والقديرة بالإعلام الأردني، لافتا إلى أنها مثلت مدرسة لعدد كبير من الإعلاميين الأردنيين والعرب.
ونوه حداد إلى أن الإذاعة الأردنية ما زالت أحد أهم وسائل الإعلام المسموعة في الأردن، علاوة على برامجها المتنوعة التي تلبي ذائقة مختلف شرائح المجتمع.
واستعرض حداد في المحاضرة التي أدارها الدكتور محمد المناصري، تجربته الشخصية أثناء عمله في الإذاعة الأردنية والمواقف التي عايشها وأهمها اهتمام ومتابعة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال لبرنامج البث المباشر الذي انطلق عام 1974، ومكالمات المغفور له واتصالاته مع البرنامج لمتابعة قضايا المواطنين.
--(بترا)
ع ع/م ت/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 22:17:33
MENAFN04032024000117011021ID1107933201
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