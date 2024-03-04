الإعلامي حداد: الإذاعة الأردنية حملت هموم المواطن منذ تأسيسها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- قال الإعلامي شاكر حداد إن الإذاعة الأردنية حملت على عاتقها قضايا وهموم الوطن والمواطن منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي.

وأضاف، خلال المحاضرة التي ألقاها في قاعة المكتبة الوطنية ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي، وذكرى تأسيس الإذاعة الأردنية، بأن الإذاعة ومنذ تأسيسها استقطبت أبرز الأصوات الإذاعية العربية وذلك لثقة هذه الأصوات المميزة والقديرة بالإعلام الأردني، لافتا إلى أنها مثلت مدرسة لعدد كبير من الإعلاميين الأردنيين والعرب.

ونوه حداد إلى أن الإذاعة الأردنية ما زالت أحد أهم وسائل الإعلام المسموعة في الأردن، علاوة على برامجها المتنوعة التي تلبي ذائقة مختلف شرائح المجتمع.

واستعرض حداد في المحاضرة التي أدارها الدكتور محمد المناصري، تجربته الشخصية أثناء عمله في الإذاعة الأردنية والمواقف التي عايشها وأهمها اهتمام ومتابعة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال لبرنامج البث المباشر الذي انطلق عام 1974، ومكالمات المغفور له واتصالاته مع البرنامج لمتابعة قضايا المواطنين.

--(بترا)

ع ع/م ت/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 22:17:33