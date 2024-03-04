الكرك: مراكز شبابية تنظم عددا من الأنشطة الرياضية

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الكرك 4 آذار (بترا) - محمد العساسفة- نظمت مراكز شبابية، تابعة لمديرية شباب الكرك، اليوم الاثنين، عددا من الأنشطة الرياضية التي تستهدف الشباب اليافعين بهدف تنمية مهاراتهم وقداراتهم البدنية والعقلية.

وأقام مركز شابات غور الصافي النموذجي نشاطا رياضيا يهدف إلى تعزيز المنافسة الإيجابية بين اللاعبات وتنمية المهارات الحركية لديهن.

ونظم مركز شابات قضاء الموجب نشاطا بعنوان: "الألعاب الشعبية"، تحدثت خلالها المدربة دعاء الداية، حول أهم الألعاب الشعبية القديمة وعمل مسابقات تتضمن إحياء هذه الألعاب لتتواصل المعرفة بين الأجيال.

وعقد مركزا شباب وشابات وادي الكرك محاضرة بعنوان: "الرياضة واللياقة البدنية"، تحدثت خلالها المحاضرة ملك العبيسات عن أهمية الرياضة وفوائدها للجسم وإشراكهم بعمل تمارين رياضية مفيدة للجسم والمفاصل.

ونظم مركز شابات غور المزرعة بالتعاون مع مركز أبطال الأغوار الجنوبية ورشة تدريبية بعنوان: "الألعاب القتالية/ الكاراتيه والتايكواندو" درب خلالها عبد الجابر العونة المشاركات على أساسيات هذه الألعاب وكيفية حماية النفس من خلال امتلاك بعض الحركات الفنية.

كما نظم مركز شباب غور الصافي النموذجي اليوم "مارثون 10كم"بإشراف المدرب نايف الحشوش بهدف تعزيز المنافسة الإيجابية بين اللاعبين وتنمية المهارات الحركية لديهم.

وأقام مركزا شابات الجدعا والكرك نشاطا رياضيا بعنوان: تيلي ماتش بإشراف المتطوعة دعاء البلوي التي دربت المشاركات على بعض الألعاب الرياضية والأنشطة الحركية التي تسهم في إضفاء جو من المرح والسرور في نفوس المشاركات وتنمية المهارات الذهنية والعقلية لديهن.

--(بترا)

م ع/أز/ هـ ح

04/03/2024 21:59:04