الكرك: مراكز شبابية تنظم عددا من الأنشطة الرياضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 4 آذار (بترا) - محمد العساسفة- نظمت مراكز شبابية، تابعة لمديرية شباب الكرك، اليوم الاثنين، عددا من الأنشطة الرياضية التي تستهدف الشباب اليافعين بهدف تنمية مهاراتهم وقداراتهم البدنية والعقلية.
وأقام مركز شابات غور الصافي النموذجي نشاطا رياضيا يهدف إلى تعزيز المنافسة الإيجابية بين اللاعبات وتنمية المهارات الحركية لديهن.
ونظم مركز شابات قضاء الموجب نشاطا بعنوان: "الألعاب الشعبية"، تحدثت خلالها المدربة دعاء الداية، حول أهم الألعاب الشعبية القديمة وعمل مسابقات تتضمن إحياء هذه الألعاب لتتواصل المعرفة بين الأجيال.
وعقد مركزا شباب وشابات وادي الكرك محاضرة بعنوان: "الرياضة واللياقة البدنية"، تحدثت خلالها المحاضرة ملك العبيسات عن أهمية الرياضة وفوائدها للجسم وإشراكهم بعمل تمارين رياضية مفيدة للجسم والمفاصل.
ونظم مركز شابات غور المزرعة بالتعاون مع مركز أبطال الأغوار الجنوبية ورشة تدريبية بعنوان: "الألعاب القتالية/ الكاراتيه والتايكواندو" درب خلالها عبد الجابر العونة المشاركات على أساسيات هذه الألعاب وكيفية حماية النفس من خلال امتلاك بعض الحركات الفنية.
كما نظم مركز شباب غور الصافي النموذجي اليوم "مارثون 10كم"بإشراف المدرب نايف الحشوش بهدف تعزيز المنافسة الإيجابية بين اللاعبين وتنمية المهارات الحركية لديهم.
وأقام مركزا شابات الجدعا والكرك نشاطا رياضيا بعنوان: تيلي ماتش بإشراف المتطوعة دعاء البلوي التي دربت المشاركات على بعض الألعاب الرياضية والأنشطة الحركية التي تسهم في إضفاء جو من المرح والسرور في نفوس المشاركات وتنمية المهارات الذهنية والعقلية لديهن.
--(بترا)
م ع/أز/ هـ ح
04/03/2024 21:59:04
MENAFN04032024000117011021ID1107933199
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