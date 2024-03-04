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الزعبي يؤكد دور مهنة الهندسة بمسيرة البناء والإعمار

3/4/2024 2:46:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أكد نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، دور المهندس الأردني، ومهنة الهندسة بالنهوض في التنمية، والمشاركة في مسيرة البناء والإعمار في الوطن وخارجه.

ووجه الزعبي تحية تقدير وإكبار للمهندسين الأردنيين والعرب والمهندسة الأردنية، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للهندسة، الذي يصادف في الرابع من آذار من كل عام، ويوم المهندسة العربية لما تبذله من عمل دؤوب مخلص يسهم في رفعة وتقدم وازدهار الوطن بمختلف التخصصات الهندسية.

وقال إن "الجوائز العالمية التي حصل عليها المهندس الأردني والعربي، والمشاريع الحيوية التي صممها وأدارها خير شاهد على الإبداع والتطور، إذ كان للمهندس الأردني والعربي مشاركة مميزة في مختلف المجالات الوطنية والمهنية والنقابية، بما ساهم في بناء المجتمعات المستدامة".

وعبر نقيب المهندسين عن شكره للمهندسات العربيات ولجنة المهندسات الأردنيات، ممثلة برئيستها المهندسة حنان بادي عواد، على مساعيها الحثيثة في تمكين المهندسات العربيات من قيادة التطوير في مجتمعاتهن، والمشاركة في صنع القرار، إضافة إلى دورهن في إنشاء جيل مبدع ومنتج لأمته العربية.

--(بترا)


ع ح/أز/ ه ح

04/03/2024 21:29:27

MENAFN04032024000117011021ID1107933198

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