الزعبي يؤكد دور مهنة الهندسة بمسيرة البناء والإعمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- أكد نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، دور المهندس الأردني، ومهنة الهندسة بالنهوض في التنمية، والمشاركة في مسيرة البناء والإعمار في الوطن وخارجه.
ووجه الزعبي تحية تقدير وإكبار للمهندسين الأردنيين والعرب والمهندسة الأردنية، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للهندسة، الذي يصادف في الرابع من آذار من كل عام، ويوم المهندسة العربية لما تبذله من عمل دؤوب مخلص يسهم في رفعة وتقدم وازدهار الوطن بمختلف التخصصات الهندسية.
وقال إن "الجوائز العالمية التي حصل عليها المهندس الأردني والعربي، والمشاريع الحيوية التي صممها وأدارها خير شاهد على الإبداع والتطور، إذ كان للمهندس الأردني والعربي مشاركة مميزة في مختلف المجالات الوطنية والمهنية والنقابية، بما ساهم في بناء المجتمعات المستدامة".
وعبر نقيب المهندسين عن شكره للمهندسات العربيات ولجنة المهندسات الأردنيات، ممثلة برئيستها المهندسة حنان بادي عواد، على مساعيها الحثيثة في تمكين المهندسات العربيات من قيادة التطوير في مجتمعاتهن، والمشاركة في صنع القرار، إضافة إلى دورهن في إنشاء جيل مبدع ومنتج لأمته العربية.
--(بترا)
ع ح/أز/ ه ح
04/03/2024 21:29:27
MENAFN04032024000117011021ID1107933198
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