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روسيا : تخفيض إنتاج النفط بنحو 471 ألف برميل يوميا

3/4/2024 2:46:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 4 آذار (بترا)-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، أنها ستخفض إنتاجها من النفط الخام بنحو 471 ألف برميل في اليوم مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا ستقوم بخفض طوعي إضافي لإنتاجها قدره 350 ألف برميل في اليوم في نيسان، و400 ألف في أيار، و471 ألفًا في حزيران، في إطار اتفاق لخفض الإنتاج مع الدول الأخرى المنتجة في تحالف أوبك+".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
04/03/2024 21:25:58

MENAFN04032024000117011021ID1107933197

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