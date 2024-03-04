روسيا : تخفيض إنتاج النفط بنحو 471 ألف برميل يوميا

روسيا : تخفيض إنتاج النفط بنحو 471 ألف برميل يوميا
التاريخ
3/4/2024 2:46:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 4 آذار (بترا)-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، أنها ستخفض إنتاجها من النفط الخام بنحو 471 ألف برميل في اليوم مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا ستقوم بخفض طوعي إضافي لإنتاجها قدره 350 ألف برميل في اليوم في نيسان، و400 ألف في أيار، و471 ألفًا في حزيران، في إطار اتفاق لخفض الإنتاج مع الدول الأخرى المنتجة في تحالف أوبك+".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
04/03/2024 21:25:58
MENAFN04032024000117011021ID1107933197
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