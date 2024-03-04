اختتام أعمال المؤتمر الفرنسي الدولي في آل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 4 آذار (بترا)-اختتمت في جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الفرنسي الدولي الذي جاء بعنوان" كاتبات: مسارات في العالم العربي وحوله" وذلك بالتعاون مع جامعة السوربون ابو ظبي.
وقالت الجامعة في بيانها إن الباحثين من دول، فرنسا وإيطاليا ولبنان والأردن ناقشوا على مدار يومين دور المرأة العربية في الأدب والثقافة الفرنسية حيث دار النقاش في اليوم الأول حول الدور التاريخي للمرأة في الأدب كقصص شهرزاد الخيالية في حين ركز المشاركون في اليوم الثاني على دور المرأة البطولي في الروايات والقصص بالإضافة لمعناة المرأة في عالم الرواية الفرنسية.
وفي نهاية المؤتمر جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
--(بترا)
ه ق/أز / ع ط
04/03/2024 20:22:05
MENAFN04032024000117011021ID1107933196
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