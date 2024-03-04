اختتام أعمال المؤتمر الفرنسي الدولي في آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 4 آذار (بترا)-اختتمت في جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الفرنسي الدولي الذي جاء بعنوان" كاتبات: مسارات في العالم العربي وحوله" وذلك بالتعاون مع جامعة السوربون ابو ظبي.

وقالت الجامعة في بيانها إن الباحثين من دول، فرنسا وإيطاليا ولبنان والأردن ناقشوا على مدار يومين دور المرأة العربية في الأدب والثقافة الفرنسية حيث دار النقاش في اليوم الأول حول الدور التاريخي للمرأة في الأدب كقصص شهرزاد الخيالية في حين ركز المشاركون في اليوم الثاني على دور المرأة البطولي في الروايات والقصص بالإضافة لمعناة المرأة في عالم الرواية الفرنسية.

وفي نهاية المؤتمر جرى توزيع الشهادات على المشاركين.

--(بترا)

ه ق/أز / ع ط

04/03/2024 20:22:05