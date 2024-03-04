Tuesday, 05 March 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام أعمال المؤتمر الفرنسي الدولي في آل البيت

3/4/2024 2:46:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 4 آذار (بترا)-اختتمت في جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الفرنسي الدولي الذي جاء بعنوان" كاتبات: مسارات في العالم العربي وحوله" وذلك بالتعاون مع جامعة السوربون ابو ظبي.
وقالت الجامعة في بيانها إن الباحثين من دول، فرنسا وإيطاليا ولبنان والأردن ناقشوا على مدار يومين دور المرأة العربية في الأدب والثقافة الفرنسية حيث دار النقاش في اليوم الأول حول الدور التاريخي للمرأة في الأدب كقصص شهرزاد الخيالية في حين ركز المشاركون في اليوم الثاني على دور المرأة البطولي في الروايات والقصص بالإضافة لمعناة المرأة في عالم الرواية الفرنسية.
وفي نهاية المؤتمر جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
--(بترا)
ه ق/أز / ع ط
04/03/2024 20:22:05

MENAFN04032024000117011021ID1107933196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث