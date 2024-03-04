روسيا : تدريبات الناتو قرب حدودنا استفزازية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 4 آذار (بترا)-اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مناورات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انطلقت في النرويج وفنلندا والسويد استفزازية لقربها من الأراضي الروسية، مبينة أن تلك التدريبات تخلق مخاطر إضافية في شمال أوروبا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تراقب المناورات عن كثب وتملك كل الوسائل اللازمة لذلك، موقفنا السياسي معروف جيدا، وهذه التدريبات ذات طبيعة استفزازية واضحة".
وأعلن حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق مناورات "الرد الشمالي" في فنلندا والنرويج والسويد بمشاركة أكثر من 20 ألف جندي من 13 دولة.
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
04/03/2024 20:18:56
MENAFN04032024000117011021ID1107933194
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