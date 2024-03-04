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روسيا : تدريبات الناتو قرب حدودنا استفزازية

3/4/2024 2:46:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 4 آذار (بترا)-اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مناورات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انطلقت في النرويج وفنلندا والسويد استفزازية لقربها من الأراضي الروسية، مبينة أن تلك التدريبات تخلق مخاطر إضافية في شمال أوروبا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تراقب المناورات عن كثب وتملك كل الوسائل اللازمة لذلك، موقفنا السياسي معروف جيدا، وهذه التدريبات ذات طبيعة استفزازية واضحة".
وأعلن حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق مناورات "الرد الشمالي" في فنلندا والنرويج والسويد بمشاركة أكثر من 20 ألف جندي من 13 دولة.
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
04/03/2024 20:18:56

MENAFN04032024000117011021ID1107933194

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