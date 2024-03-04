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البحرية البريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل عدن

3/4/2024 2:46:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 4 آذار (بترا)- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وقوع حادثة على بعد 91 ميلا بحريًا جنوب شرق ‎مدينة عدن الساحلية في اليمن.
وقالت الهيئة على حسابها على منصة (إكس)- تويتر سابقاً- "تلقينا تقريرًا عن حادثة بوقوع انفجارين، حيث وقع الانفجار الأول على مسافة بعيدة عن الميناء، وأدى الانفجار الثاني إلى إلحاق أضرار بالسفينة.
وأضافت الهيئة أن "السلطات تحقق في الحادثة، وتنصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
--(بترا)
ر ش/أز/ ع ط
04/03/2024 19:50:31

MENAFN04032024000117011021ID1107933193

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