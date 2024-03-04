الدبعي يشارك في القمة العالمية للتعليم العالي في منطقة اليوراسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- شارك أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في القمة العالمية للتعليم العالي في منطقة اليوراسيا 2024 والتي عقدت في إسطنبول/تركيا، كمتحدث رئيس.
وهدفت القمة، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إلى توليد فرص الشراكة الأكاديمية والتبادل الطلابي، ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي، وتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات المطبّقة لتدويل التعليم العالي، وإنشاء المشاريع المشتركة باعتبارها نقطة التقاء للتعليم العالي الدولي من خلال المعرض والقمة المقامة فيها.
وأكد الدبعي أهمية القمة التي شاركت بها (67) دولة منها (11) دولة عربية، وركزت على قضايا التعليم العالي في التدويل، والشؤون المتعلقة بإدارة وقيادة التعليم العالي.
وقال الدبعي إن التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، والتنسيق بين الشركاء العالميين وأصحاب المصلحة ليست مجرد خيار في هذا الوقت، بل ضرورة لاستمرار نمو وتقدم مؤسساتنا الأكاديمية، لافتا إلى أن تطور المؤسسات وازدهارها ونجاحها هو نتيجة للقاءات العقول التي تصبح ممكنة من خلال الأحداث الهامة مثل هذه القمة، التي يجري فيها تبادل الأفكار وبناء الشبكات، حيث أن رأس المال الأكثر قيمة في قطاع التعليم العالي، هو رأس المال الفكري.
وأضاف، أننا في الأردن، نفهم القوة التحولية للتعاون الدولي فهذا يساهم في خلق قطاع تعليم عالي نابض بالحياة وديناميكي يتجذر بعمق في الاعتقاد بأن التعرض لآراء وثقافات وأفكار متنوعة يعزز جودة التعليم ويعد طلابنا للنجاح في عالم مترابط بشكل متزايد ولكنه معقد.
وتابع، يجب علينا التأكيد على أن التعاون الدولي يتعلق أيضًا بالأشخاص: الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين وقادة التعليم، والأشخاص هم العنصر الرئيسي في أي لقاء وأي تعاون ولهذا السبب نرى أن إمكانية التنقل هي أحد المحاور الرئيسية في التعليم العالي اليوم.
و استعرض الدبعي خمس استراتيجيات رئيسة قامت الأردن بتنفيذها لتعزيز وتوسيع شراكاتها الدولية وهي: برامج التبادل وتنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، البحث والابتكار، البرامج الأكاديمية المشتركة، تدريس البرامج الدراسية على المستوى الدولي، وأخيرا التعليم عبر الإنترنت والتعليم الافتراضي والتعاون.
--(بترا)
أ ر/أز/ ع ط
04/03/2024 19:49:37
MENAFN04032024000117011021ID1107933192
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