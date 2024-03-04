الدبعي يشارك في القمة العالمية للتعليم العالي في منطقة اليوراسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- شارك أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في القمة العالمية للتعليم العالي في منطقة اليوراسيا 2024 والتي عقدت في إسطنبول/تركيا، كمتحدث رئيس.

وهدفت القمة، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إلى توليد فرص الشراكة الأكاديمية والتبادل الطلابي، ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي، وتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات المطبّقة لتدويل التعليم العالي، وإنشاء المشاريع المشتركة باعتبارها نقطة التقاء للتعليم العالي الدولي من خلال المعرض والقمة المقامة فيها.

وأكد الدبعي أهمية القمة التي شاركت بها (67) دولة منها (11) دولة عربية، وركزت على قضايا التعليم العالي في التدويل، والشؤون المتعلقة بإدارة وقيادة التعليم العالي.

وقال الدبعي إن التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، والتنسيق بين الشركاء العالميين وأصحاب المصلحة ليست مجرد خيار في هذا الوقت، بل ضرورة لاستمرار نمو وتقدم مؤسساتنا الأكاديمية، لافتا إلى أن تطور المؤسسات وازدهارها ونجاحها هو نتيجة للقاءات العقول التي تصبح ممكنة من خلال الأحداث الهامة مثل هذه القمة، التي يجري فيها تبادل الأفكار وبناء الشبكات، حيث أن رأس المال الأكثر قيمة في قطاع التعليم العالي، هو رأس المال الفكري.

وأضاف، أننا في الأردن، نفهم القوة التحولية للتعاون الدولي فهذا يساهم في خلق قطاع تعليم عالي نابض بالحياة وديناميكي يتجذر بعمق في الاعتقاد بأن التعرض لآراء وثقافات وأفكار متنوعة يعزز جودة التعليم ويعد طلابنا للنجاح في عالم مترابط بشكل متزايد ولكنه معقد.

وتابع، يجب علينا التأكيد على أن التعاون الدولي يتعلق أيضًا بالأشخاص: الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين وقادة التعليم، والأشخاص هم العنصر الرئيسي في أي لقاء وأي تعاون ولهذا السبب نرى أن إمكانية التنقل هي أحد المحاور الرئيسية في التعليم العالي اليوم.

و استعرض الدبعي خمس استراتيجيات رئيسة قامت الأردن بتنفيذها لتعزيز وتوسيع شراكاتها الدولية وهي: برامج التبادل وتنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، البحث والابتكار، البرامج الأكاديمية المشتركة، تدريس البرامج الدراسية على المستوى الدولي، وأخيرا التعليم عبر الإنترنت والتعليم الافتراضي والتعاون.

--(بترا)

أ ر/أز/ ع ط

04/03/2024 19:49:37