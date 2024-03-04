الصفدي في أبو ظبي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية بدعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
وكان في استقبال الصفدي لدى وصوله مطار زايد الدولي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة.
ويجري الصفدي مباحثات مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، تتناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والإمارات في شتى المجالات خصوصا البرلمانية، إضافة إلى مجمل التطورات في المنطقة.
ويضم الوفد المرافق رئيس كتلة القرار النائب ميرزا بولاد ورئيس اللجنة القانونية رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية غازي ذنيبات والنواب: خير أبو صعيليك وعمر العياصرة ودينا البشير.
--(بترا)
م خ/أز/ ع ط
04/03/2024 19:39:41
MENAFN04032024000117011021ID1107933191
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