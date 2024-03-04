المستقلة للانتخاب تعقد مسابقة محاكمات صورية في جامعات إقليم الوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 4 آذار (بترا) – واصلت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومشروع الشراكة عقد مسابقة المحاكم الصورية الانتخابية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الوسط.

وشملت المسابقة، وفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، جامعة عمان العربية، والإسراء، والزرقاء، والعلوم التطبيقية، والشرق الأوسط.

وقالت عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة إن مسابقات المحاكمات الصورية الانتخابية لعام2023_2024 تسعى إلى تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية وكيفية حل النزاعات الانتخابية.

وأشارت إلى أن المسابقات ترفد طلاب القانون في الجامعات الأردنية بقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية ولرفع روح المنافسة بينهم واحترام الخصوم واكتساب خبرات جديدة ضرورية للحياه العملية بعد التخرج.

وفي الختام أعلنت نتيجة الفائزين وهم جامعة العلوم التطبيقية وجامعة الشرق الأوسط ووزعت شهادات مشاركة للمشاركين.

وكانت الهيئة قد نظمت يوم أمس المسابقة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الشمال، والتي شملت جامعات: اليرموك، أربد الأهلية، جرش الأهلية آل البيت، عجلون الوطنية، وجدارا.

--(بترا)

م ش/أز/ ع ط

04/03/2024 19:08:56