المستقلة للانتخاب تعقد مسابقة محاكمات صورية في جامعات إقليم الوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 4 آذار (بترا) – واصلت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومشروع الشراكة عقد مسابقة المحاكم الصورية الانتخابية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الوسط.
وشملت المسابقة، وفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، جامعة عمان العربية، والإسراء، والزرقاء، والعلوم التطبيقية، والشرق الأوسط.
وقالت عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة إن مسابقات المحاكمات الصورية الانتخابية لعام2023_2024 تسعى إلى تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية وكيفية حل النزاعات الانتخابية.
وأشارت إلى أن المسابقات ترفد طلاب القانون في الجامعات الأردنية بقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية ولرفع روح المنافسة بينهم واحترام الخصوم واكتساب خبرات جديدة ضرورية للحياه العملية بعد التخرج.
وفي الختام أعلنت نتيجة الفائزين وهم جامعة العلوم التطبيقية وجامعة الشرق الأوسط ووزعت شهادات مشاركة للمشاركين.
وكانت الهيئة قد نظمت يوم أمس المسابقة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الشمال، والتي شملت جامعات: اليرموك، أربد الأهلية، جرش الأهلية آل البيت، عجلون الوطنية، وجدارا.
--(بترا)
م ش/أز/ ع ط
04/03/2024 19:08:56
MENAFN04032024000117011021ID1107933189
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