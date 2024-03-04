ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 30534

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 30534، والجرحى إلى 71920، بحسب وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين.

وبحسب الوزارة فإن 73 بالمئة من الشهداء هم من الأطفال والنساء، إذ ارتفع عدد الشهداء من الأطفال إلى 13430، والنساء إلى 8900.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

04/03/2024 19:02:27