ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 30534

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 30534
التاريخ
3/4/2024 2:46:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 30534، والجرحى إلى 71920، بحسب وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين.
وبحسب الوزارة فإن 73 بالمئة من الشهداء هم من الأطفال والنساء، إذ ارتفع عدد الشهداء من الأطفال إلى 13430، والنساء إلى 8900.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
04/03/2024 19:02:27
MENAFN04032024000117011021ID1107933188
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