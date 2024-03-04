MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا) هبة العسعس- رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، مائدة مستديرة حول استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي: الدروس المستفادة والممارسات الفضلى خلال السنة الأولى من التنفيذ.

وقال الشريدة، خلال الفعالية التي دعت لها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، "إن تمكين المرأة يتصدر أجندة عمل الحكومة"، مؤكداً التزام الحكومة بهذه الأجندة، التي تطمح لمضاعفة مشاركة المرأة اقتصادياً من 14 بالمئة إلى 28 بالمئة بحلول عام 2033، لافتاً إلى أنها ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 1 بالمئة، وهي بداية جيدة لكن ما زال الطريق طويلا لتحقيق المزيد.

وأشار إلى وجود لجنة وزارية لتمكين المرأة ترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، معتبرا أن ما يميز عمل هذه اللجنة أنها مُمَكنَة باستراتيجيتها وأجندتها الواضحة، وبرؤية تحديث لا تركز فقط على الجانب الاجتماعي وإنما تتصدى للجوانب السياسية والاقتصادية، وتساعد للوصول إلى ما يطمحون إليه.

وأوضح الشريدة أن ما تحقق لغاية الآن حافزٌ لإنجاز المزيد هذا العام، ومعرفة أماكن الصواب والخطأ، مؤكداً انفتاح الحكومة على الأفكار الجديدة التي تحقق أثراً إيجابيا.

ولفت إلى أن المساواة بين الجنسين كانت على أجندة الحكومات لسنوات، قطعت شوطا طويلا في الجانب التنظيمي والتشريعي القانوني.

من جهتها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في كلمتها إلى اللقاء التفاعلي "بين عامين" الذي عقد الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء، بعد مضي عام على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أعلن فيها رئيس الوزراء نسبة إنجاز بلغت 82 بالمئة من الأولويات المستهدف إنجازها في عام 2023، مضيفة "نحن نبني الآن على هذه الإنجازات للوصول إلى أهداف الرؤية".

وقالت إن الأردن بدأ مئويته الثانية برؤيةٍ شاملة للتحديث، التي اعتبرَت المرأة شريكا في كل مكوناتها، وفي التنفيذ وفي الإنجاز، مشيرة إلى أن استراتيجية تمكين المرأة في التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تحويل المرأة من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

وأعلنت بني مصطفى عن العمل على تطوير مؤشر وطني لرصد ومتابعة مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية تعدّ القطاع الخاص شريكا استراتيجيا، لهذا تعمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على بحث سبل تجعل القطاع الخاص جاذباً لعمل المرأة، مشيرة إلى أنهم يعملون أيضاً على تنفيذ ختم المساواة بين الجنسين الذي يهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

ولفتت بني مصطفى إلى المكاسب التشريعية التي تتوالى لدعم المرأة، والتعديلات الأخيرة على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات ونظام دور الحضانة، مضيفة أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل الآن على تعديل نظام العمل المرن بالتعاون مع وزارة العمل.

واستعرضت أبرز الإنجازات فيما يخص دور الحضانة التي تساعد على زيادة مشاركة النساء الاقتصادية، إذ بلغ عدد الحضانات 1130، ووفرت 4520 فرصة عمل.

وأوضحت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفرت بالتعاون مع الشركاء 7 حافلات للسيدات العاملات في القطاع الزراعي، تغطي مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، إلى جانب قروض مسيرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2,5 بالمئة، ووفرت أكثر من 400 فرص عمل.

وتحدثت عن المتاجر الإلكترونية التي تستهدف تدريب السيدات قبل إنشائها في إحدى مساراتها، أو مساعدتهن على إنشاء المتاجر في حال الجهوزية.

وجرى خلال المستديرة عرض لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي : الإنجازات، والممارسات الفضلى والتحديات، والدروس المستفادة، قدمتها أخصائية النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة سامية الصمادي.

وفي الجلسة الختامية التي أدارها الخبير في مجال الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد أبو حيدر، تحدثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، عن مدخلات ونتائج مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحدث وزير البيئة معاوية الردايدة عن تحديات التغير المناخي وأثرها على المرأة، فيما تحدثت وزيرة النقل وسام التهتموني، عن التحديات التي تواجه المرأة في وسائل النقل، وتحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن الجانب القانوني والتشريعي والتعديلات التي جرت عليه لصالح زيادة نسبة مشاركة المرأة في كل المجالات.

--(بترا)

ه ع/ن ح/رق

04/03/2024 19:00:48