الأمم المتحدة: 956 مليون دولار حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 آذار (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن أعضاء المنظمة الأممية دفعت نحو 956 مليون دولار، استجابة لنداء عاجل أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة الغربية.

ويشكل هذا المبلغ نحو 80 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، البالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

-- (بترا)

م د/ن ح/رق

04/03/2024 18:25:38