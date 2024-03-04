زين تواصل دعمها لمبادرة همتنا لإعادة بناء مركز صحي غور المزرعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت شركة زين الأردن، مواصلة دعمها لمبادرة "همتنا" الخيرية، التي تُعنى بإعادة تأهيل المراكز الصحية في المملكة، لا سيما في المناطق الأقل حظاً.

وبحسب بيان للشركة اليوم الإثنين، قدّمت الشركة أخيرا، دعماً نقدياً للمساهمة في تمويل مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية لخدمة القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمن يحتاجها وفقاً لأعلى المعايير، وليتجاوز مجموع ما قدّمته زين لدعم هذه المبادرة الخيرية منذ عام 2019 وحتى العام الحالي نصف مليون دينار.

وتساهم زين من خلال دعمها لمبادرة "همتنا" في تحديث وتطوير المنظومة الصحية في المملكة، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للقطاع الصحي كواحد من القطاعات الرئيسية التي تتضمنها استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، التي تتبناها زين في مختلف برامجها ومبادراتها، ومنها الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

--(بترا)

غ ح/ ف م/رق

04/03/2024 18:07:56