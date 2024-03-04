زين تواصل دعمها لمبادرة همتنا لإعادة بناء مركز صحي غور المزرعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت شركة زين الأردن، مواصلة دعمها لمبادرة "همتنا" الخيرية، التي تُعنى بإعادة تأهيل المراكز الصحية في المملكة، لا سيما في المناطق الأقل حظاً.
وبحسب بيان للشركة اليوم الإثنين، قدّمت الشركة أخيرا، دعماً نقدياً للمساهمة في تمويل مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية لخدمة القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمن يحتاجها وفقاً لأعلى المعايير، وليتجاوز مجموع ما قدّمته زين لدعم هذه المبادرة الخيرية منذ عام 2019 وحتى العام الحالي نصف مليون دينار.
وتساهم زين من خلال دعمها لمبادرة "همتنا" في تحديث وتطوير المنظومة الصحية في المملكة، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للقطاع الصحي كواحد من القطاعات الرئيسية التي تتضمنها استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، التي تتبناها زين في مختلف برامجها ومبادراتها، ومنها الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
--(بترا)
غ ح/ ف م/رق
04/03/2024 18:07:56
MENAFN04032024000117011021ID1107933173
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