مذكرة تفاهم بين الائتمان العسكري وبنك صفوة الإسلامي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- وقّع صندوق الائتمان العسكري وبنك صفوة الإسلامي، مذكرة تفاهم ضمن مبادرة دعم رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ووقّع المذكرة عن الصندوق مديره العام مهند شحادة، وعن بنك صفوة الإسلامي رئيسه التنفيذي سامر التميمي، حيث يقدم البنك من خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشروط ميسرة وعوائد تفضيلية لمنتسبي الصندوق من المتقاعدين العسكريين.

وتتنوع باقة المنتجات والخدمات التي تشملها مذكرة التفاهم ما بين التمويلات الشخصية والسكنية، والتمويلات الخاصة بشراء السيارات، والتي ستمنح بشروط ميسرة بعوائد مخفضة مع مرونة في السداد، وذلك من خلال مختلف فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة، وضمن إطار شامل ومحدد من حيث الإجراءات الفعالة التي تلبي الاحتياجات المالية للمستفيدين من تلك التمويلات.

وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري "إن ما يميز هذا التعاون التشاركية الفعّالة بين القطاعين العام والخاص"، مؤكداً "أن حرص الصندوق في السعي لإيجاد الفرص التي من شأنها المضي قدماً لاستمرارية وديمومة برنامج رفاق السلاح الذي يشرف عليه سمو ولي العهد بهدف تقديم الدعم اللازم الذي يخدم تطلعات المتقاعدين العسكريين في مختلف القطاعات".

وأشاد بدور بنك صفوة الإسلامي لتقديمه نسب مرابحة وإجارة تفضيلية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي: "تعبر هذه المذكرة عن جهودنا التي نحرص على بذلها من أجل خدمة القطاع الأمني والعسكري والمتقاعدين منهم بمنحهم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وتحسن جودة حياتهم، وهو ما يتماشى مع أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، كما يتناغم مع توجيهات جلالة سيدنا."

يشار إلى أن مذكرة التعاون المجددة من قبل بنك صفوة الإسلامي مع صندوق الائتمان العسكري تعد امتداداً لتعاونات سابقة جمعت بين الطرفين، وشكلت جزءاً لا يتجزأ من برامج البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية.

--(بترا)

ل م/ ن ح/رق

04/03/2024 18:01:37