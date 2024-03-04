جامعة الزرقاء تشارك باجتماعات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 4 آذار (بترا)- شاركت جامعة الزرقاء، ممثلة بنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق، في اجتماعات الدورة 56 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، والمنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.
ويهدف الاجتماع، الذي يشارك فيه رؤساء الجامعات العربية، وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، إلى توثيق أواصر التعاون بين الجامعات العربية وتنسيق الجهود بينها، والجامعات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، خاصة فيما يواكب مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة.
وناقش الاجتماع الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد، أنشطة وإنجازات المجالس والمراكز والجمعيات العلمية للكليات المتناظرة، وبحث التعاون بين الاتحاد والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والندوات والمؤتمرات العلمية التي سيشارك فيها الاتحاد بالتعاون مع الجامعات الأعضاء.
يشار إلى أن المؤتمر العام للاتحاد هو الهيئة العليا الأولى التي ترسم الخطوط الرئيسة لإستراتيجية الاتحاد بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، ويتشكل من رؤساء الجامعات العربية الأعضاء.
--(بترا)
ع ض/رق
04/03/2024 17:38:50
MENAFN04032024000117011021ID1107933170
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