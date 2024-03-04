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جامعة الزرقاء تشارك باجتماعات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

3/4/2024 2:45:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 4 آذار (بترا)- شاركت جامعة الزرقاء، ممثلة بنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق، في اجتماعات الدورة 56 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، والمنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.
ويهدف الاجتماع، الذي يشارك فيه رؤساء الجامعات العربية، وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، إلى توثيق أواصر التعاون بين الجامعات العربية وتنسيق الجهود بينها، والجامعات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، خاصة فيما يواكب مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة.
وناقش الاجتماع الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد، أنشطة وإنجازات المجالس والمراكز والجمعيات العلمية للكليات المتناظرة، وبحث التعاون بين الاتحاد والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والندوات والمؤتمرات العلمية التي سيشارك فيها الاتحاد بالتعاون مع الجامعات الأعضاء.
يشار إلى أن المؤتمر العام للاتحاد هو الهيئة العليا الأولى التي ترسم الخطوط الرئيسة لإستراتيجية الاتحاد بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، ويتشكل من رؤساء الجامعات العربية الأعضاء.
--(بترا)
ع ض/رق
04/03/2024 17:38:50

MENAFN04032024000117011021ID1107933170

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