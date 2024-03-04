وزيرة الثقافة تزور وادي الريان وكهف السيد المسيح في الكورة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 آذار (بترا) علا عبيدات- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن مشروع السياحة الثقافية يسعى للترويج للمناطق السياحية في المملكة، بالشراكة مع وزارات السياحة والآثار، والزراعة، والتربية والتعليم، والإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها النجار في لواء الكورة بمحافظة إربد، زارت فيها وادي الريان للاطلاع على "شجرة عرار"، و"طاحونة عودة" للحبوب، وكهف السيد المسيح، لمشاهدة أقدم معصرة زيتون وعنب من العصر الروماني.

وبينت أن المشروع يسعى إلى توثيق عناصر التراث المادي والمعنوي، وإحياء المناطق السياحية برؤيا شمولية متكاملة، عن طريق نقل السردية وحكاية المكان، من خلال الاستماع إلى أبناء المنطقة لتدوينها ونقلها للأجيال القادمة.

وأكدت النجار أن وزارة الثقافة في قلب التنمية الشمولية وتعمل حاليا على تجسيد وكتابة وتدوين وتوثيق المواقع الأردنية التراثية بشكل علمي دقيق، بالاعتماد على مثقفين وخبراء من أبناء المجتمع المحلي والمنطقة لنقل سرديات الحكاية والمحافظة عليها.

وبينت أن الكورة من أجمل الألوية السياحية ويمتاز بطبيعته الخلابة وأشجار الزيتون المعمرة التي تدل على الصلابة والجذور والقيم الراسخة في المنطقة.

بدوره، أشار مدير آثار الكورة الدكتور عدنان نقرش، إلى طاحونة عودة تعتبر أول نموذج متكامل لطاحونة الحبوب في الفترة العثمانية، وتعمل لغاية الآن بقوة دفع المياه، ولها أهمية اقتصادية واجتماعية، إذ كان أهل القرية يجتمعون حولها لتبادل الأخبار والأحاديث.

وتحدث، الباحث أحمد الشريدة عن شجرة "عرار"، وهي شجرة زيتون معمرة في وادي الريان يقدر عمرها بحوالي 2200 عام، وسميت بهذا الاسم تكريما لشاعر الأردن مصطفى وهبي التل، الذي أقام فترة طويلة في الوادي وأطلق على ديوانه الشعري اسم "عشيات وادي اليابس".

كما زارت النجار كهف السيد المسيح واطلعت على معصرة عنب يعود تاريخها للفترة الرومانية البيزنطية، ومعصرة زيتون، هي أول نموذج متكامل لمعصرة زيت رومانية بيزنطية سريانية، التي تعمل على تقنية العصر البارد.

واختتمت النجار جولتها التي رافقها بها أعضاء الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون، وعدد من الأدباء والمثقفين والخبراء، في منطقة حور، حيث افتتحت النجار المطبخ الإنتاجي للسيدة فريال الكوفحي.

--(بترا)

ع ع/ ن ح/رق

04/03/2024 17:34:42