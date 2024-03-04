بحث التعاون بين جامعة اليرموك و السفارة الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الاثنين، مع وفد من السفارة الأميركية، سبل تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية.
وأكد مسّاد الاهتمام الذي توليه الجامعة في توطيد تعاونها مع مختلف المؤسسات التعليمية الأميركية ما يوفر الفرص لطلبتها لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأميركية، وفتح السبل أمام أعضاء الهيئة التدريسية لتعزيز معارفهم وخبراتهم في مجال تخصصهم.
وأشار إلى نجاح التعاون بين الجامعة والسفارة الأميركية ضمن برنامج الزمالة في اللغة الإنجليزية الذي توفره السفارة من خلال توفير مدرس متخصص باللغة الإنجليزية للتدريس في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، ما ينعكس إيجابا على مستوى الطلبة اللغوي والثقافي باللغة الإنجليزية.
بدورهم، أشاد أعضاء الوفد الذي ضم المسؤولة الإقليمية لبرامج اللغة الإنجليزية الدكتورة لاتي بيكر، ومساعد مسؤول برامج اللغة الإنجليزية الإقليمية في السفارة عبد العظيم سلطان، بالسمعة الأكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك، والمستوى المتميز لطلبتها خاصة في مجال اللغة الإنجليزية، لافتين إلى حرص السفارة على تنفيذ برامج ومبادرات الهادفة إلى تعزيز تعلم اللغة الإنجليزية لدى الطلبة.
--(بترا)
س ع/م ف/رق
04/03/2024 17:31:26
MENAFN04032024000117011021ID1107933165
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