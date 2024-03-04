بحث التعاون بين جامعة اليرموك و السفارة الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الاثنين، مع وفد من السفارة الأميركية، سبل تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية.

وأكد مسّاد الاهتمام الذي توليه الجامعة في توطيد تعاونها مع مختلف المؤسسات التعليمية الأميركية ما يوفر الفرص لطلبتها لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأميركية، وفتح السبل أمام أعضاء الهيئة التدريسية لتعزيز معارفهم وخبراتهم في مجال تخصصهم.

وأشار إلى نجاح التعاون بين الجامعة والسفارة الأميركية ضمن برنامج الزمالة في اللغة الإنجليزية الذي توفره السفارة من خلال توفير مدرس متخصص باللغة الإنجليزية للتدريس في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، ما ينعكس إيجابا على مستوى الطلبة اللغوي والثقافي باللغة الإنجليزية.

بدورهم، أشاد أعضاء الوفد الذي ضم المسؤولة الإقليمية لبرامج اللغة الإنجليزية الدكتورة لاتي بيكر، ومساعد مسؤول برامج اللغة الإنجليزية الإقليمية في السفارة عبد العظيم سلطان، بالسمعة الأكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك، والمستوى المتميز لطلبتها خاصة في مجال اللغة الإنجليزية، لافتين إلى حرص السفارة على تنفيذ برامج ومبادرات الهادفة إلى تعزيز تعلم اللغة الإنجليزية لدى الطلبة.

--(بترا)

س ع/م ف/رق

04/03/2024 17:31:26

