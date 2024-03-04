اختتام مشروع تعزيز سلسلة قيمة الاعتماد في المنطقة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- عائشة عناني- اختتمت وحدة الاعتماد والتقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس مشروع تعزيز سلسلة قيمة الاعتماد في المنطقة العربية، المنفذ لصالح الجهاز العربي للاعتماد (آراك) بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وتمويل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).
وناقش المشاركون خلال فعاليات الاختتام نتائج المشروع، وسبل تحسين القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في قطاع التصنيع الزراعي، بهدف تحسين الفرص القائمة واستحداث فرص جديدة، بحضور عدد من الجهات الرسمية والخاصة، المحلية والدولية.
وأكدت مدير عام المؤسسة، عبير بركات الزهير، أهمية حصول جهات تقييم المطابقة على الاعتماد، في تعزيز التجارة بين الدول، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال خفض عدد الموافقات المطلوبة والوقت اللازم للاستيراد والتصدير، بما يخفض تكاليف التجارة الخارجية، ويرفع الميزات التنافسية للسلع العربية.
ولفتت إلى أن الأردن عضو مؤسس في الجهاز العربي للاعتماد، الذي تكللت مسيرته بالحصول على الاعتراف الدولي بالتزامن مع حصول وحدة الاعتماد في المؤسسة على الاعتراف الدولي أيضاً.
وأكدت الممثلة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في الأردن سلافة مدانات، أن المنظمة تولي زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، أهمية لتحقيق تنمية اقتصادية عالمية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز بنية معايير الجودة والاعتماد، في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وقالت إن المشروع هدف إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ضمان استدامة جودة أنظمة الاعتماد، ورفع مستواها، بما يحسن من المنتجات، ويعطيها فرصة لتحسين صادراتها.
وأكد رئيس الجهاز العربي للاعتماد الدكتور عادل القعيّد، دور الجهاز في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر تسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق جديدة، وتذليل المعوقات التجارية، وتمكين القطاعات المنتجة من تطوير منتجاتها وميزاتها التنافسية.
وأضاف أن "الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز ومنظمة اليونيدو وسيدا، بدأت منذ نحو 10 سنوات، منذ نشأة الجهاز كمظلة عربية إقليمية لجهات الاعتماد الوطنية، بمشاركة 23 جهة من 21 دولة عربية".
وأشارت مسؤولة التعاون التنموي الإقليمي في السفارة السويدية في عمان، ماريا سيلين، إلى أن الوكالة تهدف بشكل رئيسي للحد من الفقر في مختلف دول العالم، عبر تقديمها الدعم لخبراء في مجالات الجودة والبنية التحتية للاعتماد والمطابقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية، التي تشجع التنمية الصناعية، بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة، خاصة في الدول العربية.
ولفتت إلى دور الاعتماد في إثبات كفاءة جهات تقييم المطابقة والتي تقدم خدماتها لكل الجهات المعنية.
--(بترا)
ع ن/ف ق
04/03/2024 17:29:41
MENAFN04032024000117011021ID1107933163
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