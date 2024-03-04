اختتام مشروع تعزيز سلسلة قيمة الاعتماد في المنطقة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- عائشة عناني- اختتمت وحدة الاعتماد والتقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس مشروع تعزيز سلسلة قيمة الاعتماد في المنطقة العربية، المنفذ لصالح الجهاز العربي للاعتماد (آراك) بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وتمويل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

وناقش المشاركون خلال فعاليات الاختتام نتائج المشروع، وسبل تحسين القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في قطاع التصنيع الزراعي، بهدف تحسين الفرص القائمة واستحداث فرص جديدة، بحضور عدد من الجهات الرسمية والخاصة، المحلية والدولية.

وأكدت مدير عام المؤسسة، عبير بركات الزهير، أهمية حصول جهات تقييم المطابقة على الاعتماد، في تعزيز التجارة بين الدول، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال خفض عدد الموافقات المطلوبة والوقت اللازم للاستيراد والتصدير، بما يخفض تكاليف التجارة الخارجية، ويرفع الميزات التنافسية للسلع العربية.

ولفتت إلى أن الأردن عضو مؤسس في الجهاز العربي للاعتماد، الذي تكللت مسيرته بالحصول على الاعتراف الدولي بالتزامن مع حصول وحدة الاعتماد في المؤسسة على الاعتراف الدولي أيضاً.

وأكدت الممثلة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في الأردن سلافة مدانات، أن المنظمة تولي زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، أهمية لتحقيق تنمية اقتصادية عالمية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز بنية معايير الجودة والاعتماد، في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وقالت إن المشروع هدف إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ضمان استدامة جودة أنظمة الاعتماد، ورفع مستواها، بما يحسن من المنتجات، ويعطيها فرصة لتحسين صادراتها.

وأكد رئيس الجهاز العربي للاعتماد الدكتور عادل القعيّد، دور الجهاز في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر تسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق جديدة، وتذليل المعوقات التجارية، وتمكين القطاعات المنتجة من تطوير منتجاتها وميزاتها التنافسية.

وأضاف أن "الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز ومنظمة اليونيدو وسيدا، بدأت منذ نحو 10 سنوات، منذ نشأة الجهاز كمظلة عربية إقليمية لجهات الاعتماد الوطنية، بمشاركة 23 جهة من 21 دولة عربية".

وأشارت مسؤولة التعاون التنموي الإقليمي في السفارة السويدية في عمان، ماريا سيلين، إلى أن الوكالة تهدف بشكل رئيسي للحد من الفقر في مختلف دول العالم، عبر تقديمها الدعم لخبراء في مجالات الجودة والبنية التحتية للاعتماد والمطابقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية، التي تشجع التنمية الصناعية، بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة، خاصة في الدول العربية.

ولفتت إلى دور الاعتماد في إثبات كفاءة جهات تقييم المطابقة والتي تقدم خدماتها لكل الجهات المعنية.

--(بترا)

ع ن/ف ق

04/03/2024 17:29:41