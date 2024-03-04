دورة الألعاب الرياضية التاسعة تواصل فعالياتها لليوم الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- تواصلت اليوم الاثنين، فعاليات دورة الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور أجمل طويقات، أن الوزارة والاتحاد يقدمان كامل الدعم لهذه الدورة الهادفة إلى تعريف الطلبة بمختلف الألعاب وقوانينها وتوجيه الطالب إلى اللعبة المناسبة لقدراته البدنية والجسدية، واكتشاف القدرات الكامنة عند الطلبة وتنميتها .
وتضمنت نتائج المنافسات لليوم الثاني في بطولة الخماسي /طلاب، فوز مديرية ماركا بالمركز الأول، ومديرية تربية المفرق بالمركز الثاني، ومديرية تربية العقبة بالمركز الثالث، وفي بطولة السلة / طلاب فازت مديرية عمان بالمركز الأول، ومديرية اربد بالمركز الثاني، ومديرية العقبة بالمركز الثالث.
وفي بطولة اليد/طلاب فازت مديرية ماركا بالمركز الأول، ومديرية الأغوار الجنوبية بالمركز الثاني، ومديرية جرش بالمركز الثالث، وفي بطولة الطائرة / طلاب فازت مديرية بني كنانة بالمركز الأول، ومديرية الزرقاء الأولى بالمركز الثاني، ومديرية ماركا بالمركز الثالث.
وفي بطولة ألعاب القوى/ طالبات فازت مديرية ماركا بالمركز الأول، ومديرية القويسمة بالمركز الثاني، ومديرية الجامعة بالمركز الثالث.
ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الثلاثاء في بطولة الخماسي طالبات التي تقام على ملاعب كلية الحسين، عمان مع سحاب، والعقبة مع اربد، وعمان مع العقبة ، وفي كرة السلة طالبات التي تقام في صالة الأمير حمزة، العقبة مع جرش، وعمان مع اربد، والعقبة مع عمان، وفي كرة اليد/ طالبات التي تقام على صالة الأميرة سمية، القويسمة مع الجامعة، وبني كنانة مع الكرك، وفي الكرة الطائرة طالبات التي تقام في قصر الرياضة، الطيبة مع سحاب، والجامعة مع الأغوار الجنوبية، والطيبة مع الجامعة.
--(بترا)
ع س/ ف م
04/03/2024 17:13:39
MENAFN04032024000117011021ID1107933162
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