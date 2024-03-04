دورة الألعاب الرياضية التاسعة تواصل فعالياتها لليوم الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- تواصلت اليوم الاثنين، فعاليات دورة الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور أجمل طويقات، أن الوزارة والاتحاد يقدمان كامل الدعم لهذه الدورة الهادفة إلى تعريف الطلبة بمختلف الألعاب وقوانينها وتوجيه الطالب إلى اللعبة المناسبة لقدراته البدنية والجسدية، واكتشاف القدرات الكامنة عند الطلبة وتنميتها .

وتضمنت نتائج المنافسات لليوم الثاني في بطولة الخماسي /طلاب، فوز مديرية ماركا بالمركز الأول، ومديرية تربية المفرق بالمركز الثاني، ومديرية تربية العقبة بالمركز الثالث، وفي بطولة السلة / طلاب فازت مديرية عمان بالمركز الأول، ومديرية اربد بالمركز الثاني، ومديرية العقبة بالمركز الثالث.

وفي بطولة اليد/طلاب فازت مديرية ماركا بالمركز الأول، ومديرية الأغوار الجنوبية بالمركز الثاني، ومديرية جرش بالمركز الثالث، وفي بطولة الطائرة / طلاب فازت مديرية بني كنانة بالمركز الأول، ومديرية الزرقاء الأولى بالمركز الثاني، ومديرية ماركا بالمركز الثالث.

وفي بطولة ألعاب القوى/ طالبات فازت مديرية ماركا بالمركز الأول، ومديرية القويسمة بالمركز الثاني، ومديرية الجامعة بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الثلاثاء في بطولة الخماسي طالبات التي تقام على ملاعب كلية الحسين، عمان مع سحاب، والعقبة مع اربد، وعمان مع العقبة ، وفي كرة السلة طالبات التي تقام في صالة الأمير حمزة، العقبة مع جرش، وعمان مع اربد، والعقبة مع عمان، وفي كرة اليد/ طالبات التي تقام على صالة الأميرة سمية، القويسمة مع الجامعة، وبني كنانة مع الكرك، وفي الكرة الطائرة طالبات التي تقام في قصر الرياضة، الطيبة مع سحاب، والجامعة مع الأغوار الجنوبية، والطيبة مع الجامعة.

--(بترا)

ع س/ ف م

04/03/2024 17:13:39