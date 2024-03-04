هيئة النزاهة تشارك في مؤتمر إطلاق شبكة شباب سيادة القانون

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 4 آذار (بترا)- شاركت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، في مؤتمر الإطلاق الرسمي لشبكة شباب سيادة القانون "رولين"، بالعاصمة تونس، الذي ينظمه مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا.

وقال ممثل الهيئة إن المؤتمر يتناول مفاهيم الفساد والتدهور البيئي مشيرا إلى أنه لأول مرة يجري الربط بين هذين المفهومين في البرامج التدريبية الموجهة للشباب الناشط سواء في مجال مكافحة الفساد أو في مجال حماية البيئة.

وأشار خلال المؤتمر الذي يستمر 4 أيام إلى أن مواضيع المؤتمر تتناغم والأهداف والمهام التي أنشئت من أجلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن سنة 2006، حيث جاءت بهدف تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة ملائمة لمكافحة الفساد.

كما يتناول المؤتمر دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والشباب ومكافحة الفساد من أجل حماية البيئة، بمشاركة 20 شابا وشابة من 10 دول جنوب المتوسط.

وستكرس نسخة شبكة" رولين" 2024/2025، إلى تطوير شبكة دافعي التغيير المتخصصين في مكافحة الفساد، من خلال التركيز على الروابط بين الفساد والتدهور البيئي.

--(بترا)

ض ع/م ف

04/03/2024 17:09:51