هيئة النزاهة تشارك في مؤتمر إطلاق شبكة شباب سيادة القانون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 4 آذار (بترا)- شاركت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، في مؤتمر الإطلاق الرسمي لشبكة شباب سيادة القانون "رولين"، بالعاصمة تونس، الذي ينظمه مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا.
وقال ممثل الهيئة إن المؤتمر يتناول مفاهيم الفساد والتدهور البيئي مشيرا إلى أنه لأول مرة يجري الربط بين هذين المفهومين في البرامج التدريبية الموجهة للشباب الناشط سواء في مجال مكافحة الفساد أو في مجال حماية البيئة.
وأشار خلال المؤتمر الذي يستمر 4 أيام إلى أن مواضيع المؤتمر تتناغم والأهداف والمهام التي أنشئت من أجلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن سنة 2006، حيث جاءت بهدف تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة ملائمة لمكافحة الفساد.
كما يتناول المؤتمر دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والشباب ومكافحة الفساد من أجل حماية البيئة، بمشاركة 20 شابا وشابة من 10 دول جنوب المتوسط.
وستكرس نسخة شبكة" رولين" 2024/2025، إلى تطوير شبكة دافعي التغيير المتخصصين في مكافحة الفساد، من خلال التركيز على الروابط بين الفساد والتدهور البيئي.
--(بترا)
ض ع/م ف
04/03/2024 17:09:51
MENAFN04032024000117011021ID1107933161
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