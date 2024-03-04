المواصفات والمقاييس و تجار الحلي والمجوهرات تبحثان جملة من التحديات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- بحثت مؤسسة المواصفات والمقاييس، والنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، جملة من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المجوهرات في المملكة.

وبحث الجانبان، بحسب بيان اليوم الاثنين، معايير تصنيع السبائك الذهبية والمسكوكات المحلية، وتصنيف المشاغل والمحلات حسب درجة الخطورة، وفقا لمتطلبات قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، والوقت المستغرق لفحص المصوغات ودمغها، واستحداث دمغة منفصلة للمصوغات الذهبية المحلية.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة عبير بركات الزهير، إن "المواصفات والمقاييس" تتمتع بعلاقات تشاركية مع مختلف المؤسسات بما يدعم ويعزز تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن المؤسسة تواصل عقد اجتماعات دورية مع النقابة للوقوف على تفاصيل العمل وضمان جودة المصوغات الذهبية المستوردة والمصنعة محلياً من خلال فحص المصوغات ودمغها والتفتيش على المحلات والمشاغل.

بدوره، ثمن نقيب تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان، دور مديرية المصوغات بالمؤسسة الرقابي والتنظيمي، من حيث إدارة القضايا والملاحظات التي تمرر من النقابة للمؤسسة يوميا.

وبلغت كميات المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية والسبائك والمسكوكات، التي تعاملت معها المؤسسة، المشغولة محليا والمستوردة، العام الماضي 36200 كيلوغرام.

--(بترا)

ع ن/ن ح/ف ق

04/03/2024 17:08:21