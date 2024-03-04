المواصفات والمقاييس و تجار الحلي والمجوهرات تبحثان جملة من التحديات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- بحثت مؤسسة المواصفات والمقاييس، والنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، جملة من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المجوهرات في المملكة.
وبحث الجانبان، بحسب بيان اليوم الاثنين، معايير تصنيع السبائك الذهبية والمسكوكات المحلية، وتصنيف المشاغل والمحلات حسب درجة الخطورة، وفقا لمتطلبات قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، والوقت المستغرق لفحص المصوغات ودمغها، واستحداث دمغة منفصلة للمصوغات الذهبية المحلية.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة عبير بركات الزهير، إن "المواصفات والمقاييس" تتمتع بعلاقات تشاركية مع مختلف المؤسسات بما يدعم ويعزز تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن المؤسسة تواصل عقد اجتماعات دورية مع النقابة للوقوف على تفاصيل العمل وضمان جودة المصوغات الذهبية المستوردة والمصنعة محلياً من خلال فحص المصوغات ودمغها والتفتيش على المحلات والمشاغل.
بدوره، ثمن نقيب تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان، دور مديرية المصوغات بالمؤسسة الرقابي والتنظيمي، من حيث إدارة القضايا والملاحظات التي تمرر من النقابة للمؤسسة يوميا.
وبلغت كميات المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية والسبائك والمسكوكات، التي تعاملت معها المؤسسة، المشغولة محليا والمستوردة، العام الماضي 36200 كيلوغرام.
--(بترا)
ع ن/ن ح/ف ق
04/03/2024 17:08:21
MENAFN04032024000117011021ID1107933160
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