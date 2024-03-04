منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الصناعة والتجارة والتموين غدا الثلاثاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- يعقد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "المخزون الغذائي والاستعدادات لشهر رمضان المبارك"، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، وإجراءات الحكومة في الحد من تأثر القطاع الخاص بارتفاع كُلف الشحن، واستعدادات وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشهر رمضان المبارك، وبرامج دعم القطاعات الاقتصادية، والصادرات الوطنية والتجارة الخارجية، والتعاون الاقتصادي على المستوى العربي والدولي.
ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ/م ف
04/03/2024 17:12:17
MENAFN04032024000117011021ID1107933159
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