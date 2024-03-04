جلسة حوارية في إربد حول الحياة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 آذار (بترا)- نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد اليوم الاثنين، جلسة حوارية، حول الحياة السياسية في الأردن.
وأكد العين الدكتور خالد البكار، خلال الجلسة، إن تحديث المنظومة السياسية، مرتبط بتحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية .
وبين أن الأردن في مئويته الثانية، يشهد تحديثاً في المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح؛ السياسية والاقتصادية والإدارية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتطويرا لخارطة طريق غير مسبوقة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة.
وأضاف البكار، أن مقومات النجاح للإصلاح الاقتصادي متوفرة بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وأن الرؤية الملكية للحياة الحزبية تستند إلى تشكيل الأحزاب الوطنية، التي بدورها تتبنى القضايا التي تهم المجتمع.
وتحدث عن أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتسخير جميع الإمكانيات لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والعلاجية لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات صلاح الزعبي، إن الحياة السياسية في الأردن بحاجة الى أحزاب فاعلة لديها برامج فعالة تمكنها من الدخول بثقة لطرح أفكارها وأهدافها بيسر وسهولة.
--(بترا)
ا ح/ف م/ف ق
04/03/2024 16:58:26
MENAFN04032024000117011021ID1107933158
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.