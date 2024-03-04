جلسة حوارية في إربد حول الحياة السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 آذار (بترا)- نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد اليوم الاثنين، جلسة حوارية، حول الحياة السياسية في الأردن.

وأكد العين الدكتور خالد البكار، خلال الجلسة، إن تحديث المنظومة السياسية، مرتبط بتحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية .

وبين أن الأردن في مئويته الثانية، يشهد تحديثاً في المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح؛ السياسية والاقتصادية والإدارية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتطويرا لخارطة طريق غير مسبوقة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة.

وأضاف البكار، أن مقومات النجاح للإصلاح الاقتصادي متوفرة بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وأن الرؤية الملكية للحياة الحزبية تستند إلى تشكيل الأحزاب الوطنية، التي بدورها تتبنى القضايا التي تهم المجتمع.

وتحدث عن أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتسخير جميع الإمكانيات لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والعلاجية لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات صلاح الزعبي، إن الحياة السياسية في الأردن بحاجة الى أحزاب فاعلة لديها برامج فعالة تمكنها من الدخول بثقة لطرح أفكارها وأهدافها بيسر وسهولة.

--(بترا)

ا ح/ف م/ف ق

04/03/2024 16:58:26