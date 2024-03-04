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المنتخب الوطني للناشئين يخسر أمام نظيره الأوزبكي

3/4/2024 2:45:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا) - خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 عاما لكرة القدم أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جرت اليوم الاثنين على ملعب جاوا في عمان، استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام في تشرين الأول المقبل.
مثل المنتخب باللقاء: قصي الحلاحلة، مهند مصطفى، حسين ذيابات (عز الدين المصري)، ياسر الحمبوز، خزرج القاسم، محمد ابو الغنم، زيد الخالدي، أحمد الربايعة، قيس شواشرة (محمد شحدة)، زيد ابو دهيم (أحمد الملكاوي)، محمود الطميزي.
وكان اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين السبت الماضي، انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.
--(بترا)
خ خ/ ف م
04/03/2024 16:49:12

MENAFN04032024000117011021ID1107933156

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