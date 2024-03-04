اللجنة المشتركة لمشروع تعزيز إدارة فاقد المياه تعقد اجتماعها الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)-عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمشروع تعزيز وبناء القدرات، لإدارة كمية فاقد المياه، اليوم الاثنين اجتماعها الأول في سلطة المياه لمحافظات الجنوب، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وعدد من المساعدين وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا .
وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع جاء بمشاركة المعنيين من سلطة المياه وشركة مياه العقبة وإدارة مياه معان والطفيلة والكرك، وبإشراف الفريق الاستشاري الياباني.
وأوضح البيان، أن المشروع يهدف لرفع قدرات العاملين في إدارة فاقد المياه، وإعداد المدربين بهذا المجال، وذلك لتقليص نسبة الفاقد المائي في المحافظات الجنوبية، حيث يشمل المشروع برامج تدريبية عملية ونظرية لمدة 3 سنوات، وسيتم فيها تزويد المحافظات الجنوبية بالأجهزة اللازمة لإتمام البرنامج التدريبي.
--(بترا)
ي ع/ ف م
04/03/2024 16:26:17
MENAFN04032024000117011021ID1107933155
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