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اللجنة المشتركة لمشروع تعزيز إدارة فاقد المياه تعقد اجتماعها الأول

3/4/2024 2:45:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)-عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمشروع تعزيز وبناء القدرات، لإدارة كمية فاقد المياه، اليوم الاثنين اجتماعها الأول في سلطة المياه لمحافظات الجنوب، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وعدد من المساعدين وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا .
وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع جاء بمشاركة المعنيين من سلطة المياه وشركة مياه العقبة وإدارة مياه معان والطفيلة والكرك، وبإشراف الفريق الاستشاري الياباني.
وأوضح البيان، أن المشروع يهدف لرفع قدرات العاملين في إدارة فاقد المياه، وإعداد المدربين بهذا المجال، وذلك لتقليص نسبة الفاقد المائي في المحافظات الجنوبية، حيث يشمل المشروع برامج تدريبية عملية ونظرية لمدة 3 سنوات، وسيتم فيها تزويد المحافظات الجنوبية بالأجهزة اللازمة لإتمام البرنامج التدريبي.
--(بترا)
ي ع/ ف م
04/03/2024 16:26:17

MENAFN04032024000117011021ID1107933155

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