اتفاقية بين جهد والمجلس الثقافي البريطاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الإثنين، اتفاقية ضمن مشروع ترابط الشباب، بهدف تأهيل الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتزويدهم بالمهارات المختلفة.

ووقع الاتفاقية، المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، ومدير الأردن والمشرق في المجلس الثقافي البريطاني الكسندر لامبرت.

ويهدف المشروع، الذي يعد أحد مشاريع المجلس الثقافي البريطاني، إلى تمكين الشباب للقيام بأدوار قيادية في مجتمعاتهم، وتحفيزهم نحو إيجاد حلول إبداعية للقضايا الأكثر أولوية فيها، وبحثها مع صناع القرار وأصحاب المصلحة، في إطار من التشاركية المثمرة والعمل الجماعي.

ويستهدف المشروع 90 شابا وشابة في مراكز الأميرة بسمة للتنمية في محافظتي الطفيلة ومعان، من خلال جلسات تدريبية متخصصة في مهارات الاتصال، وبناء القدرات والمهارات القيادية.

وأكدت الداغستاني، أن الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، تضاف إلى الشراكات الهادفة والمثمرة التي تجمع جهد مع مختلف المؤسسات المحلية، للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية لتعزيز دور الشباب والمرأة في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز مسيرة البناء والتطوير.

من جانبه، أكد لامبرت أن المشروع يعد مرحلة جديدة في إطار الشراكة المتجذرة مع جهد، ويأتي في إطار اهتمام الجانبين بالشباب وتمكينهم، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الأردنية في الاهتمام بالشباب واستثمار طاقاتهم.







واعرب عن تقدير المجلس الثقافي البريطاني لدور جهد في المساهمة في التنمية البشرية، من خلال تمكين المرأة والشباب، مؤكدا أن المجلس يتطلع لهذه المرحلة من الشراكة باهتمام كبير؛ بما يلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتعزيز دورهم في الحياة العامة.

وكانت منسقة التعلم والرعاية التربوية في جهد ومديرة مبرة أم الحسين، زينا الكركي، عرضت خلال توقيع الاتفاقية دور جهد في المساهمة في العملية التنموية في المملكة، مؤكدة التزام جهد ضمن برامجه ومبادراته في تحقيق الريادة والابتكار والشمولية والمساهمة في معالجة التحديات وإحداث التغيير الإيجابي المنشود.

واطلع وفد المجلس خلال توقيع الاتفاقية، على عدد من المبادرات التي ينفذها الصندوق عبر شبكة مراكزه الـ52 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وأثرها الإيجابي على الفئات المستهدفة وخاصة الشباب.

--(بترا)





م خ/م ف/رق

04/03/2024 15:59:37