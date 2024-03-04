صعود الاسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 4 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين أمام العُملتين الأميركية والأوروبية (يورو). ووفق التقارير المالية البريطانية، صعد الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 16ر0 بالمئة ليصل عند 2679ر1 دولار، وبنسبة 06ر0 بالمئة عند 1684ر1 يورو. --(بترا) ر ش/ ف م 04/03/2024 15:56:30

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