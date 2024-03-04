بدء صرف المخصصات المالية لطلبة المنح والقروض الخميس المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أنها ستقوم اعتبارا من يوم الخميس المقبل بصرف المخصصات المالية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة الحاصلين على منح من أبناء الوسط والشمال الدارسين في عدد من الجامعات.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الجامعات هي الحسين بن طلال، والبلقاء التطبيقية (كلية الشوبك + كلية العقبة)، والطفيلة التقنية، والأردنية / فرع العقبة.

ولفتت إلى أن استلام مستحقات الطلبة المالية سيجري من خلال البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان.

--(بترا)

أ ر/م ف/ف ق

04/03/2024 15:52:15