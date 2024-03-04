بدء صرف المخصصات المالية لطلبة المنح والقروض الخميس المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أنها ستقوم اعتبارا من يوم الخميس المقبل بصرف المخصصات المالية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة الحاصلين على منح من أبناء الوسط والشمال الدارسين في عدد من الجامعات.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الجامعات هي الحسين بن طلال، والبلقاء التطبيقية (كلية الشوبك + كلية العقبة)، والطفيلة التقنية، والأردنية / فرع العقبة.
ولفتت إلى أن استلام مستحقات الطلبة المالية سيجري من خلال البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان.
--(بترا)
أ ر/م ف/ف ق
04/03/2024 15:52:15
MENAFN04032024000117011021ID1107933148
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