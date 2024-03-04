هيئة الطاقة تتلقى 879 طلبا للحصول على تراخيص بمختلف القطاعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)-مشهور الشخانبة- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 879 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر كانون الثاني الماضي، رفضت منها 8 طلبات.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 458 طلبا في المصادر الطبيعية، و173 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و55 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و185 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وجرى رفض 8 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 5 طلبات لإقامة محطات محروقات لأول مرة، وطلب لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، إضافة إلى طلبي استشارة لإقامة محطة محروقات.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 428 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 229 رخصة تصدير مواد خام، و179 رخصة استيراد مواد خام، و12 رخصة مقالع، و6 طلبات رخصة تنقيب، وطلبي تصريح مؤقت.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 27 طلبا، فيما تلقت طلبي تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح وطلب إلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 173 طلبا، منها 98 طلبات لأول مرة، وتوزعت على 73 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و8 طلبات شخصي، و17 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 75 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 55 طلبا توزعت على 43 طلبا لأول مرة، بينها 3 رخص أشخاص عاملين، و39 تصريح محطة شحن عامة، ورخصة محطة شحن عامة, فيما تلقت 11 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح, وطلب تعديل رخصة أشخاص عاملين.

وبحسب البيانات، وافقت الهيئة على 185 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 173 طلبا لأول مرة، توزعت على 141 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و5 طلبات لإقامة محطة محروقات، وموافقتين لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و10 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و15 موافقة مبدئية لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، فيما تلقت 5 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، و4 طلبات تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح، وطلب إلغاء رخصة, إضافة إلى طلبي استشارة لإقامة محطة محروقات.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

--(بترا)

م ف/ ف م/ف ق

04/03/2024 15:46:39