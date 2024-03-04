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خسارة لاعب منتخب الملاكمة أمام الكولومبي في تصفيات أولمبياد باريس

3/4/2024 2:44:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- خسر لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري بنتيجة 2-3 ، في دور الـ 64 من منافسات وزن تحت 57كغم، في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وجاءت خسارة اللاعب محمد خلال التصفيات التي أقيمت اليوم الاثنين في إيطاليا.
وسيكون بإمكان اللاعب محمد الحصول على فرصة ثانية للتأهل بالتصفية العالمية الثانية، والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.
--(بترا)
خ خ/ ف م/رق
04/03/2024 15:51:32

MENAFN04032024000117011021ID1107933146

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