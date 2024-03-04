خسارة لاعب منتخب الملاكمة أمام الكولومبي في تصفيات أولمبياد باريس

خسارة لاعب منتخب الملاكمة أمام الكولومبي في تصفيات أولمبياد باريس
التاريخ
3/4/2024 2:44:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- خسر لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري بنتيجة 2-3 ، في دور الـ 64 من منافسات وزن تحت 57كغم، في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وجاءت خسارة اللاعب محمد خلال التصفيات التي أقيمت اليوم الاثنين في إيطاليا.
وسيكون بإمكان اللاعب محمد الحصول على فرصة ثانية للتأهل بالتصفية العالمية الثانية، والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.
--(بترا)
خ خ/ ف م/رق
04/03/2024 15:51:32
MENAFN04032024000117011021ID1107933146
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