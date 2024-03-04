أمين عام حزب إرادة يلتقي سفيرة جنوب إفريقيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- التقى الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة، اليوم الإثنين، بمقر الحزب في عمان، سفيرة جنوب إفريقيا في الأردن تشيلاني موكوينا، في إطار تقدير الأردن والحزب لموقف دولة جنوب إفريقيا الأخير فيما يحدث بغزة.

وأشاد البطاينة بحضور المجلس السياسي للحزب وعدد من النواب الأعضاء في الحزب، بموقف دولة جنوب إفريقيا المشرف الذي أخذ المنحى القانوني للقضية وهو مكمل للدور الأردني المتمثل بالدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الجهود التي يضطلع بها الأردن لإدامة الحياة في غزة.

وأشار إلى أنه ليس غريبا على دولة جنوب إفريقيا الانتصار للدول المظلومة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وأن الأردن وفلسطين جسدان في روح واحدة اجتماعيا وسياسيا وتاريخيا، وهذا ينسجم مع مبادئ حزب إرادة، وكما قال جلالة الملك "لن تهدأ المنطقة ما لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم".

من جانبها، ثمنت موكوينا، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومشاركة جلالته في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، مشيرة إلى أنها أول مرة تشاهد زعيم دولة في العالم يقوم بهذه المهمة الصعبة والشاقة.

وأشادت بالجهود الدبلوماسية الأردنية التي يقوم بها جلالة الملك لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل كبير، لافتة إلى موقف بلادها في محكمة العدل الدولية الذي يشترك مع الأردن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني خاصة إن ما يجري هو تطهير عرقي بحق الغزيين.

من جهتهم، أكد أعضاء المكتب السياسي في حزب إرادة أن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية، لافتين إلى ازدواجية المعايير في الدعم المطلق لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.

وحضر اللقاء رئيس المجلس الوطني للحزب عضو المجلس السياسي خميس عطية وعضو الحزب النائب جميل العشوش.

وفي نهاية اللقاء ، كرم حزب إرادة سفارة جنوب افريقيا، تقديرا لجهود دولة جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية.

--(بترا)

ع ح/م ف/رق

04/03/2024 15:41:12