أمين عام حزب إرادة يلتقي سفيرة جنوب إفريقيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- التقى الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة، اليوم الإثنين، بمقر الحزب في عمان، سفيرة جنوب إفريقيا في الأردن تشيلاني موكوينا، في إطار تقدير الأردن والحزب لموقف دولة جنوب إفريقيا الأخير فيما يحدث بغزة.
وأشاد البطاينة بحضور المجلس السياسي للحزب وعدد من النواب الأعضاء في الحزب، بموقف دولة جنوب إفريقيا المشرف الذي أخذ المنحى القانوني للقضية وهو مكمل للدور الأردني المتمثل بالدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الجهود التي يضطلع بها الأردن لإدامة الحياة في غزة.
وأشار إلى أنه ليس غريبا على دولة جنوب إفريقيا الانتصار للدول المظلومة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وأن الأردن وفلسطين جسدان في روح واحدة اجتماعيا وسياسيا وتاريخيا، وهذا ينسجم مع مبادئ حزب إرادة، وكما قال جلالة الملك "لن تهدأ المنطقة ما لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم".
من جانبها، ثمنت موكوينا، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومشاركة جلالته في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، مشيرة إلى أنها أول مرة تشاهد زعيم دولة في العالم يقوم بهذه المهمة الصعبة والشاقة.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية الأردنية التي يقوم بها جلالة الملك لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل كبير، لافتة إلى موقف بلادها في محكمة العدل الدولية الذي يشترك مع الأردن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني خاصة إن ما يجري هو تطهير عرقي بحق الغزيين.
من جهتهم، أكد أعضاء المكتب السياسي في حزب إرادة أن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية، لافتين إلى ازدواجية المعايير في الدعم المطلق لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
وحضر اللقاء رئيس المجلس الوطني للحزب عضو المجلس السياسي خميس عطية وعضو الحزب النائب جميل العشوش.
وفي نهاية اللقاء ، كرم حزب إرادة سفارة جنوب افريقيا، تقديرا لجهود دولة جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
04/03/2024 15:41:12
MENAFN04032024000117011021ID1107933145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.