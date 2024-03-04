الطفيلة: تخصيص 270 ألف دينار لإعادة تأهيل طرق رئيسية وفرعية

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الطفيلة 4 آذار (بترا)- خصص مجلس محافظة الطفيلة مبلغ 270 ألف دينار لإنشاء وإعادة تأهيل طرق رئيسية وفرعية في قصبة الطفيلة ، ضمن موازنة العام الحالي والبالغة 8 ملايين و875 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعا.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة ، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين ، في قاعة المجلس بحضور مديري المناطق الإدارية في بلدية الطفيلة الكبرى، إن رصد هذا المبلغ لمشروعات الطرق في الطفيلة، جاء إيمانا من مجلس المحافظة بدور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 200 ألف دينار لمنطقة الطفيلة، و50 ألفا لمنطقة عين البيضاء والحسين، و20 ألفا لمنطقة عيمة ، لصيانة وإعادة تأهيل طرق ازحيقة وأم الحمام والطريق النافذ لمحطة التنقية، وطريق قمر ومدخل العين البيضاء من جهة خزان المياه الرئيسي إلى جانب طرق أخرى في عابل وصنفحة ووادي زيد والسلع.

بدوره، بين رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة ، أنه تم تخصيص نحو 50 بالمئة من موازنة العام الحالي، لإقامة مشروعات في قطاع الأشغال العامة، والبلديات، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب تخصيص 600 ألف دينار لقطاع التربية، ودعم جامعة الطفيلة التقنية بقيمة 200 ألف دينار، ودعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لإقامة مبنى جديد في المدينة الصناعية بقيمة 200 ألف دينار، إلى جانب وضع مخصصات مالية لإقامة مشروعات تنموية في قطاعات الصحة والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية، موزعة على قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا.

--( بترا)

س م/ ف م

04/03/2024 15:31:45