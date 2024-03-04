الوطني للأمن السيبراني يحذر من نسخ غير أصلية لتطبيق واتساب

الوطني للأمن السيبراني يحذر من نسخ غير أصلية لتطبيق واتساب
التاريخ
3/4/2024 2:44:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، من انتشار نسخ غير أصلية لتطبيق "واتساب" على منصات التواصل الاجتماعي كتطبيق الواتساب الذهبي.
وقال المركز على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إن العديد من هذه التطبيقات عُدلت بحيث تحوي برمجيات ضارة، تقوم بسرقة البيانات الشخصية والمالية من الأجهزة المصابة.
وأوصى المركز تجنب مثل هذه التطبيقات وتحميل النسخ الأصلية منها من المتاجر الموثوقة مثل "جوجل بلاي" و "ابل ستور".
--(بترا)
غ ح/ن ح/ف ق
04/03/2024 15:28:05
MENAFN04032024000117011021ID1107933143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.