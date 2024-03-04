صحة غزة: رصد مليون إصابة بأمراض معوية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، رصد نحو مليون إصابة بأمراض معوية، وأنه لا يتوفر لديها الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، أن الوضع الصحي في القطاع كارثي، ويزداد سوءا وانهيارا نتيجة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الطبية اللازمة، وتعمده إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وقال إن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء عدوانها على غزة 364 من الكوادر الصحية، واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال القطاع، ودمرت 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة.

وأشار إلى أن سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة.

وطالبت صحة غزة، الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية.

--(بترا)

رصد/ام/ن ح/ف ق

04/03/2024 15:20:59