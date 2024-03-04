كريشان يكرم رؤساء بلديات ووحدات تمكين المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- رعى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الاحتفال الذي نظمه مركز تطوير الأعمال، لتكريم عدد من رؤساء البلديات وأعضاء وحدة تمكين المرأة في إطار مشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وينفذ المشروع تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال وجمعية تمكين للمساعدة القانونية لحقوق الانسان، ومديرية التنمية المحلية بوزارة الإدارة المحلية.

وأكد كريشان في الاحتفال الذي حضره محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، أهمية دور البلديات في التنمية المحلية، لافتا إلى أن جلالة الملك اعتبرها مع مجالس المحافظات مفتاح التغيير والتطوير، وركيزة أساسية في التحديث السياسي والاقتصادي.

وقال يقع على عاتق البلديات مسؤولية كبيرة لتحسين معيشة المواطن، مؤكدا اعتزازه بقطاع الإدارة المحلية الذي يعتبر جزءا رئيسيا في رؤية التحديث الاقتصادي التي تُمثّل خارطة طريق واضحة لبناء مستقبل أفضل للأردن من خلال التركيز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار كريشان إلى أن وزارة الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً في دعم التنمية المحلية وتحقيق التطوّر المنشود في جميع أنحاء المملكة، إذ تسعى لتعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها في إدارة شؤونها بفعالية، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، إضافة إلى جذب الاستثمارات إلى مختلف المناطق في المملكة، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.

وبين أن الوزارة تعمل على دعم المؤسسات المختلفة التي تسعى لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ومشاركة المجتمع المدني في صنع القرار وتنفيذ المشاريع التنموية.

وأكد أن المشروع يأتي بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ومركز تطوير الأعمال، والاتحاد الأوروبي والمبادرة النسوية الأوروبية المتوسطية، وجمعية "تمكين" للمساعدة القانونية لحقوق الإنسان، لتمكين المرأة ودمجها في مختلف المجالات، إيمانًا من الوزارة بدورها المحوري في بناء المجتمع وتطوره.

وعلى ذات الصعيد، أكد مؤسس مركز تطوير الأعمال، وزير العمل الأسبق، نايف استيتية، أهمية الإنجازات التي حققها المشروع، مشيرا إلى قصص النجاح في مختلف المحافظات وما تحقق من مشاريع إنتاجية وزيادة دخل الأسر وإيجاد فرص عمل جديدة.

ولفت إلى دور المركز البارز في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، ما يعزز مكانة الأردن كمركز اقتصادي ديناميكي ومبتكر، مؤكدا أهمية دور البلديات في عملية الترابط والتشبيك بين المشروع والفئات المستهدفة، وتمكين المرأة ودمجها في مختلف المجالات.

بدوره، قال مدير عام مركز تطوير الأعمال، غالب حجازي، إن المشروع تمكن خلال العامين الماضيين من الوصول لأكثر من 8 آلاف سيدة من 9 مناطق، وبناء قدرات 5210 سيدات على مهارات حياتية أساسية للوصول إلى فرص العمل، وتنفيذ 48 ورشة تدريبية في 8 بلديات استفاد منها 455 من موظفين وحدات تمكين المرأة، وبناء قدرات 490 سيدة على برنامج ريادة الأعمال والسلوكيات الريادية وإدارة المشاريع.

وأشار إلى تشغيل 180 سيدة بعقود عمل سنوية في قطاعات مختلفة، ومساعدة 50 مشروعا من خلال منح مالية نقدية غير مباشرة لشراء أدوات ومعدات، وربطها بالأسواق، وتطوير دليل المعلومات والتعلم والتواصل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

وقالت مديرة المشروع المهندسة دينا العبداللات، إن إنجازات المشروع جاءت بفضل تضافر جهود جميع الجهات المعنية وتكاملها ما كان له أثر كبير في إنجاحه لدفع عجلة الاقتصاد.

من جهتها، استعرضت مديرة المشروع في المبادرة النسوية الأورومتوسطية، هديل أبو خيانة، مختلف جوانب التعاون بين المبادرة ومركز تطوير الأعمال وانعكاسها على تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في المملكة.

وأكدت مديرة مديرية التنمية المحلية بوزارة الإدارة المحلية المهندسة أريج زريقات، أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة ومركز تطوير الأعمال لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن.

فيما استعرضت بسمة العجارمة، وعبير مرشود، ووئام جراروة اللواتي ينفذن مشاريع بتمويل من مركز تطوير الأعمال، أهمية دعم المركز لهن في تنفيذ مشاريع تسهم في تعزيز مشاركة النساء اقتصاديا، وتوفير فرص عمل.

وتضمن الحفل عرض فيديو يفصل مراحل أنشطة المشروع، وعرضا لقصص نجاح المشاريع التي يمولها المركز.

وفي ختام الاحتفال، سلم كريشان الدروع التقديرية لرؤساء بلديات جرش، والرمثا، وعين الباشا، والأزرق، وممثلي رؤساء بلديات: إربد، والزرقاء، والكرك، وعجلون، ومديرات وحدات تمكين المرأة في هذه البلديات، تقديرًا لجهودهم في دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وبعد انتهاء حفل التكريم زار كريشان، جمعية بيت سويمة وهي أول جمعية تقام في المنطقة لتقديم خدمات للمجتمع المحلي، حيث نفذ المشروع مركز تطوير الأعمال بدعم من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للطفوله "اليونيسف"، فأنشِئ مطبخ انتاجي للمأكولات الشعبية، وقاعة تدريب لتنفيذ برامج تمكين للفتيات والشباب بشتى المجالات، واستراحة للسياح والزوار، وحديقة لإقامة الفعاليات المختلفة، ومزرعة لإنتاج الخضروات الطبيعية لتمكن السياح والزوار من إنتاج المأكولات الشعبية، وحتى يعيش السائح التجربة الريفيه، وهذا إضافة إلى أن الجمعية تضم معرضا للمنتجات الريفية.

وسيتم لاحقا إنشاء نزل سياحي ومعمل للطين، وخيمة تُسرد فيها حكايات تراثية من تاريخ وتقاليد سويمة إلى جانب برامج سياحية تراثية مثل ركوب الخيل والجمال والدراجات الهوائية.

--(بترا)

ن ع/ ن ح/ف ق

04/03/2024 15:03:08