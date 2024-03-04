اتفاقية تعاون بين مؤسسة الغذاء والدواء وبلدية الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ورئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المهايطة، اتفاقية تعاون اليوم الإثنين، في مقر المؤسسة.
ووفق بيان للمؤسسة، بين الدكتور مهيدات، أن الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ضمن إطار إنجاح مشروع منصة الكرك للأعمال الريادية بدعم من البنك الدولي، وتقديم المؤسسة للاستشارات الفنية اللازمة لتأسيس مختبر جودة الأغذية من حيث المواصفات والشروط الفنية والفحوصات المخبرية الأساسية اللازمة للرقابة على الغذاء، وبما يحقق أهداف المؤسسة الرقابية على مستوى محافظة الكرك، وإقليم الجنوب ومختلف محافظات المملكة.
وأشار خلال توقيع الاتفاقية إلى نهج عمل المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل ونقل الخبرات والمعلومات والشراكة في مجال البرامج التدريبية المشتركة.
من جهته، أعرب المهندس المعايطة عن اعتزازه بنهج التشاركية مع المؤسسة ودورها في دعم استحداث المختبر الذي من شأنه ضمان سلامة الغذاء على اعتبار المؤسسة الجهة الوطنية المرجعية في هذا المجال، مثمنا دور المؤسسة في تبادل المعلومات والإحصائيات والمراجع العلمية والفنية المتعلقة بعمل مختبر جودة الأغذية.
ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية هو الخطوة الأولى للتعاون الذي سيستمر للسير في إجراءات اعتماد مختبر جودة الأغذية لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.
--(بترا)
ع د/رق
04/03/2024 14:57:50
MENAFN04032024000117011021ID1107933140
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