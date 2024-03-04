اتفاقية تعاون بين مؤسسة الغذاء والدواء وبلدية الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ورئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المهايطة، اتفاقية تعاون اليوم الإثنين، في مقر المؤسسة.

ووفق بيان للمؤسسة، بين الدكتور مهيدات، أن الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ضمن إطار إنجاح مشروع منصة الكرك للأعمال الريادية بدعم من البنك الدولي، وتقديم المؤسسة للاستشارات الفنية اللازمة لتأسيس مختبر جودة الأغذية من حيث المواصفات والشروط الفنية والفحوصات المخبرية الأساسية اللازمة للرقابة على الغذاء، وبما يحقق أهداف المؤسسة الرقابية على مستوى محافظة الكرك، وإقليم الجنوب ومختلف محافظات المملكة.

وأشار خلال توقيع الاتفاقية إلى نهج عمل المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل ونقل الخبرات والمعلومات والشراكة في مجال البرامج التدريبية المشتركة.

من جهته، أعرب المهندس المعايطة عن اعتزازه بنهج التشاركية مع المؤسسة ودورها في دعم استحداث المختبر الذي من شأنه ضمان سلامة الغذاء على اعتبار المؤسسة الجهة الوطنية المرجعية في هذا المجال، مثمنا دور المؤسسة في تبادل المعلومات والإحصائيات والمراجع العلمية والفنية المتعلقة بعمل مختبر جودة الأغذية.

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية هو الخطوة الأولى للتعاون الذي سيستمر للسير في إجراءات اعتماد مختبر جودة الأغذية لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.

--(بترا)

ع د/رق

04/03/2024 14:57:50