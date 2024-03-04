وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا بالأزرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الإثنين، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية بمنطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.

وقال الخلايلة، "إننا هنا في قضاء الأزرق بين أهلنا وإخواننا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه بالنزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين والعمل على تلبيتها".

وأضاف أن وزارة الأوقاف دأبت على الالتقاء بالمواطنين من خلال إقامة الملتقيات والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن كوكبة من علماء الأردن من أئمة ووعاظ وخطباء يلتقون في هذا الملتقى الوعظي ويتبادلون العلم والمعرفة ويتفاعلون مع المجتمع المحلي من خلال عقد المحاضرات والندوات العلمية على مدار أيام.

وبين أن الوزارة أنهت الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إعداد برامج وعظية وخيرية سيعلن عنها خلال اليومين المقبلين.

وأعلن وزير الأوقاف عن توزيع 500 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات مالية لـ50 يتيما ولـ50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي للأسر الفقيرة، لافتا إلى وجود 15 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في قضاء الأزرق.

كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية بمنطقة الأزرق، وشمل اختصاصات طبية مختلفة استفاد منها 1200 مراجع من سكان المنطقة.

وحضر الافتتاح، مدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة، والمحافظ الأسبق صالح الشوشان، ورئيس مركز أمن بادية الأزرق، ورئيس مركز دفاع مدني قضاء الأزرق، ونائب رئيس بلدية الأزرق فيصل بلعوس، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، وعدد من وجهاء وأهالي القضاء.

--(بترا)

وهـ/م ف/رق

04/03/2024 14:52:52