صندوق حياة للتعليم يفتتح مكتبا في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، عن افتتاح مكتب في محافظة إربد.
وأكّد رئيس الهيئة الإدارية للجمعية المهندس موسى الساكت، أن الهدف من هذه الخطوة توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الصندوق وتمكين الطلبة في محافظات الشمال من الوصول إليه بكل يسر وسهولة دون تكبد عناء السفر إلى العاصمة.
وأضاف أن الخطوة تهدف الى تسهيل متابعة وإتمام إجراءات الحصول على دعمهم، وتوفير دعم مستمر من القطاعات الاستثمارية المختلفة في المحافظة من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه حقّ التعليم وإكمال دراستهم الجامعية وتدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وذلك يأتي من خلال السعي إلى التشبيك مع القطاع الحكومي والخاص والقطاع الخيري، لتشكيل حلقة متكاملة مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة لتعليم وتدريب وتأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل لهم.
وقال الساكت "إن الصندوق استطاع منذ انطلاقه عام 2009، دعم ما يزيد على 3700 طالب وطالبة وتحقيق أحلامهم بإتمام دراستهم الجامعية والمهنية، وأن هذا الإنجاز سيستمر لتحقيق أحلام وطموحات المزيد من الطلاب، ولولا العمل الجاد المخلص والقدرة الإدارية والفنية العالية في استدامة الموارد المالية لما تمكنت الجمعية من الصمود وكسب ثقة الجميع من المتبرعين والداعمين من داخل المملكة وخارجها".
يشار إلى أن جمعية صندوق حياة للتعليم من الجمعيات المتخصصة بدعم التعليم الجامعي والمهني، وقدمت حتى نهاية شهر 12 من العام الماضي 2023، دعما يزيد على 9 ملايين 162 ألف دولار لطلبتها الجامعيين، و32218 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والتخصصات، و68918 ساعة خدمة مجتمعيّة عامة.
--(بترا)
ع س/رق
04/03/2024 14:45:42
MENAFN04032024000117011021ID1107933136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.