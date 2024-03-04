صندوق حياة للتعليم يفتتح مكتبا في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، عن افتتاح مكتب في محافظة إربد.

وأكّد رئيس الهيئة الإدارية للجمعية المهندس موسى الساكت، أن الهدف من هذه الخطوة توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الصندوق وتمكين الطلبة في محافظات الشمال من الوصول إليه بكل يسر وسهولة دون تكبد عناء السفر إلى العاصمة.

وأضاف أن الخطوة تهدف الى تسهيل متابعة وإتمام إجراءات الحصول على دعمهم، وتوفير دعم مستمر من القطاعات الاستثمارية المختلفة في المحافظة من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه حقّ التعليم وإكمال دراستهم الجامعية وتدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وذلك يأتي من خلال السعي إلى التشبيك مع القطاع الحكومي والخاص والقطاع الخيري، لتشكيل حلقة متكاملة مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة لتعليم وتدريب وتأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل لهم.

وقال الساكت "إن الصندوق استطاع منذ انطلاقه عام 2009، دعم ما يزيد على 3700 طالب وطالبة وتحقيق أحلامهم بإتمام دراستهم الجامعية والمهنية، وأن هذا الإنجاز سيستمر لتحقيق أحلام وطموحات المزيد من الطلاب، ولولا العمل الجاد المخلص والقدرة الإدارية والفنية العالية في استدامة الموارد المالية لما تمكنت الجمعية من الصمود وكسب ثقة الجميع من المتبرعين والداعمين من داخل المملكة وخارجها".

يشار إلى أن جمعية صندوق حياة للتعليم من الجمعيات المتخصصة بدعم التعليم الجامعي والمهني، وقدمت حتى نهاية شهر 12 من العام الماضي 2023، دعما يزيد على 9 ملايين 162 ألف دولار لطلبتها الجامعيين، و32218 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والتخصصات، و68918 ساعة خدمة مجتمعيّة عامة.

--(بترا)

ع س/رق

04/03/2024 14:45:42