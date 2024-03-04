30 جامعة تنضم الى مظلة اتحاد الجامعات العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- وافق المجلس التنفيذي في اجتماعه الثاني للدورة الـ 55 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في جامعة بغداد على انضمام 30 جامعة عربية الى مظلة اتحاد الجامعات العربية.

وشارك في الاجتماع رئيس جامعة المنستير الدكتور الهادي بالحاج ورئيس جامعة سوسة والدكتور لطفي بلقاسم رئيسي المجلس التنفيذي السابقين والأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي .

وأكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الذي افتتح الاجتماع الذي عقد في العراق لأول مرة في تاريخه أن العراق من الدول الأعضاء المؤسسة لاتحاد الجامعات وأن حضور رؤساء الجامعات العربية للمشاركة بفعاليات المؤتمر العام الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمرة الأولى يدفع باتجاه المزيد من التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية.

وأضاف سلامة أن رئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم إنصاف رحب باستضافة المكتب التنفيذي للاتحاد وأعمال المؤتمر العام الذي سيوفر مناخا إيجابيا للتعاضد والتعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية ونظيراتها العربية".

وبين أن اتحاد الجامعات العربية يجسد عملا عربيا مشتركا ناجحا حيث يجمع الاتحاد الجامعات العربية لتعزيز التعاون والتواصل بينها وتعزيز جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.

وأضاف سلامة أن الاتحاد نجح خلال السنوات القليلة الماضية في توحيد المعايير الأكاديمية حيث قام الاتحاد بتحديث وتوحيد المعايير والمناهج الدراسية في الجامعات العربية، لضمان جودة التعليم وتحقيق معايير عالمية.

واعتبر الدكتور سلامة اتحاد الجامعات العربية منبراً لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات العربية، من خلال تنظيم الورشات والمؤتمرات والدورات التدريبية إضافة الى ان الاتحاد قام بتعزيز التعليم الرقمي وتطوير منصات التعليم عن بعد، لتوفير فرص تعليمية متاحة للجميع.

وأشار الى أن الاتحاد يقوم بدعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات العربية، من خلال توفير الموارد والدعم المالي للباحثين والعلماء ويعمل على تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي.

يشار الى انه سيتم رفع توصيات المجلس التنفيذي للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية للدورة الـ 56 التي سيترأسها رئيس جامعة بغداد الدكتور بهاء إبراهيم إنصاف.

--(بترا)

س ص/ف ق

04/03/2024 14:42:18