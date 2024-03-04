30 جامعة تنضم الى مظلة اتحاد الجامعات العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- وافق المجلس التنفيذي في اجتماعه الثاني للدورة الـ 55 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في جامعة بغداد على انضمام 30 جامعة عربية الى مظلة اتحاد الجامعات العربية.
وشارك في الاجتماع رئيس جامعة المنستير الدكتور الهادي بالحاج ورئيس جامعة سوسة والدكتور لطفي بلقاسم رئيسي المجلس التنفيذي السابقين والأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي .
وأكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الذي افتتح الاجتماع الذي عقد في العراق لأول مرة في تاريخه أن العراق من الدول الأعضاء المؤسسة لاتحاد الجامعات وأن حضور رؤساء الجامعات العربية للمشاركة بفعاليات المؤتمر العام الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمرة الأولى يدفع باتجاه المزيد من التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية.
وأضاف سلامة أن رئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم إنصاف رحب باستضافة المكتب التنفيذي للاتحاد وأعمال المؤتمر العام الذي سيوفر مناخا إيجابيا للتعاضد والتعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية ونظيراتها العربية".
وبين أن اتحاد الجامعات العربية يجسد عملا عربيا مشتركا ناجحا حيث يجمع الاتحاد الجامعات العربية لتعزيز التعاون والتواصل بينها وتعزيز جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.
وأضاف سلامة أن الاتحاد نجح خلال السنوات القليلة الماضية في توحيد المعايير الأكاديمية حيث قام الاتحاد بتحديث وتوحيد المعايير والمناهج الدراسية في الجامعات العربية، لضمان جودة التعليم وتحقيق معايير عالمية.
واعتبر الدكتور سلامة اتحاد الجامعات العربية منبراً لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات العربية، من خلال تنظيم الورشات والمؤتمرات والدورات التدريبية إضافة الى ان الاتحاد قام بتعزيز التعليم الرقمي وتطوير منصات التعليم عن بعد، لتوفير فرص تعليمية متاحة للجميع.
وأشار الى أن الاتحاد يقوم بدعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات العربية، من خلال توفير الموارد والدعم المالي للباحثين والعلماء ويعمل على تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي.
يشار الى انه سيتم رفع توصيات المجلس التنفيذي للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية للدورة الـ 56 التي سيترأسها رئيس جامعة بغداد الدكتور بهاء إبراهيم إنصاف.
--(بترا)
س ص/ف ق
04/03/2024 14:42:18
MENAFN04032024000117011021ID1107933135
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