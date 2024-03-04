الحسين إربد يتعاقد مع محترف برازيلي

الحسين إربد يتعاقد مع محترف برازيلي
التاريخ
3/4/2024 2:44:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- أعلن نادي الحسين إربد، تعاقده مع المحترف البرازيلي تالو سيلفا، لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية.
والتحق المحترف اليوم الإثنين، بنادي الحسين الباحث بقوة عن لقب دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن.
ويعتبر سيلفا المحترف الأجنبي الرابع في صفوف الفريق الذي يضم في الموسم الحالي نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
04/03/2024 14:41:44
MENAFN04032024000117011021ID1107933134
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