الحسين إربد يتعاقد مع محترف برازيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أعلن نادي الحسين إربد، تعاقده مع المحترف البرازيلي تالو سيلفا، لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية.

والتحق المحترف اليوم الإثنين، بنادي الحسين الباحث بقوة عن لقب دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن.

ويعتبر سيلفا المحترف الأجنبي الرابع في صفوف الفريق الذي يضم في الموسم الحالي نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

04/03/2024 14:41:44