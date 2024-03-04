المنتخب الأولمبي يلتقي السعودية في افتتاح مشواره بغرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- وضعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة، المنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة المنتخب السعودي المضيف للبطولة.
وجرى سحب القرعة للبطولة اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد في عمان، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء، اعتبارا من يوم 20 آذار.
ويشارك في البطولة: السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن منتخبات تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية – قطر 2024، والتي كانت أبدت وأكدت مشاركتها في البطولة، إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة بهذه النسخة.
وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، ضمت الأولى السعودية والأردن، فيما جاء منتخبا كوريا الجنوبية وتايلاند بالمجموعة الثانية، ومنتخبا مصر والإمارات الثالثة، ومنتخبا أستراليا والعراق بالمجموعة الرابعة.
وبحسب نظام البطولة يتواجه طرفا كل مجموعة بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل المنتخب الفائز بكل مباراة إلى الدور قبل النهائي، الذي يشهد مواجهة بطلي المجموعتين الثالثة والرابعة من جهة، وبطلي المجموعتين الأولى والثانية من جهة أخرى، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.
وبالمقابل ستستمر المنتخبات الخاسرة بالدور الأول بخوض مباريات لتحديد المراكز من الخامس للثامن.
ووفقاً لجدول المباريات والقرعة، تفتتح البطولة يوم 20 الحالي من خلال إقامة 4 مباريات، بحيث يشهد ستاد الأمير عبدالله بن جلوي مباراتين، بين أستراليا والعراق عند الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ومصر والإمارات عند الحادية عشرة مساءً، وكذلك الأمر يستضيف ملعب نادي الفتح مباراتين بالتوقيتين ذاتهما، بين أستراليا تايلاند وبين السعودية والأردن على التوالي.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
04/03/2024 14:32:27
MENAFN04032024000117011021ID1107933133
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