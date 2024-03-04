المنتخب الأولمبي يلتقي السعودية في افتتاح مشواره بغرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- وضعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة، المنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة المنتخب السعودي المضيف للبطولة.

وجرى سحب القرعة للبطولة اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد في عمان، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء، اعتبارا من يوم 20 آذار.

ويشارك في البطولة: السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن منتخبات تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية – قطر 2024، والتي كانت أبدت وأكدت مشاركتها في البطولة، إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة بهذه النسخة.

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، ضمت الأولى السعودية والأردن، فيما جاء منتخبا كوريا الجنوبية وتايلاند بالمجموعة الثانية، ومنتخبا مصر والإمارات الثالثة، ومنتخبا أستراليا والعراق بالمجموعة الرابعة.

وبحسب نظام البطولة يتواجه طرفا كل مجموعة بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل المنتخب الفائز بكل مباراة إلى الدور قبل النهائي، الذي يشهد مواجهة بطلي المجموعتين الثالثة والرابعة من جهة، وبطلي المجموعتين الأولى والثانية من جهة أخرى، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وبالمقابل ستستمر المنتخبات الخاسرة بالدور الأول بخوض مباريات لتحديد المراكز من الخامس للثامن.

ووفقاً لجدول المباريات والقرعة، تفتتح البطولة يوم 20 الحالي من خلال إقامة 4 مباريات، بحيث يشهد ستاد الأمير عبدالله بن جلوي مباراتين، بين أستراليا والعراق عند الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ومصر والإمارات عند الحادية عشرة مساءً، وكذلك الأمر يستضيف ملعب نادي الفتح مباراتين بالتوقيتين ذاتهما، بين أستراليا تايلاند وبين السعودية والأردن على التوالي.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

04/03/2024 14:32:27