التربية تنظم ورشة للتعريف بمحتوى أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين ورشة في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، للتعريف بمحتوى أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي لسنة 2023.

وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة محمد المومني خلال افتتاحه الورشة إن الوزارة تحرص على نقل الخبرات وتزويد كوادرها بمستجدات التكنولوجيا الحديثة لرفع قدراتهم وتحسين جودة المخرج التعليمي بما ينعكس إيجابا على الصالح العام.

وأضاف إن الورشة التي شارك فيها مدراء متخصصون من الميدان التربوي ورؤساء أقسام الإشراف، ومشرفون تربويون يمثلون مديريات التربية والتعليم في إقليم الوسط، هدفت إلى تقديم الدعم والإسناد التربوي للميدان، وتفعيل مراكز التدريب على مستوى المحافظات والأقاليم.

كما هدفت الورشة إلى تعزيز الدور الإشرافي الجديد القائم على الحاجات، وتوفير الدعم والإسناد التربوي للمعلمين ولمديري المدارس من أجل تحسين العمليات المرتبطة بالعملية التعليمية؛ ما ينعكس إيجابا على مستوى أداء وتحسين تعليم الطلبة.

من جهته، عرض مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي جمعة السعود لوثيقة الإشراف الجديدة، ومرتكزات تطوير الوثيقة، ومتطلبات إنجاح أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي لسنة 2023، وما جرى استحداثه من أدوار ومسميات للمشرفين التربويين.

بدوره، بين مدير مديرية سياسات التنمية المهنية الدكتور محمد الصمادي، المعايير الخاصة بالوظائف القيادية، والمسميات الجديدة في أسس الإشراف التربوي، وإعداد منهاج التنمية المهنية والبرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات المشرفين.

من جانبها، أكدت مديرة مديرية المتابعة والتقييم ثائرة أبو دية، ضرورة متابعة كفاءة تنفيذ برامج التنمية المهنية من خلال الالتزام بمعايير بيئة التدريب، وضبط الجودة لعمليات التدريب.

--(بترا)

ع س/ف ج

04/03/2024 14:27:07