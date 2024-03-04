التربية تنظم ورشة للتعريف بمحتوى أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين ورشة في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، للتعريف بمحتوى أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي لسنة 2023.
وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة محمد المومني خلال افتتاحه الورشة إن الوزارة تحرص على نقل الخبرات وتزويد كوادرها بمستجدات التكنولوجيا الحديثة لرفع قدراتهم وتحسين جودة المخرج التعليمي بما ينعكس إيجابا على الصالح العام.
وأضاف إن الورشة التي شارك فيها مدراء متخصصون من الميدان التربوي ورؤساء أقسام الإشراف، ومشرفون تربويون يمثلون مديريات التربية والتعليم في إقليم الوسط، هدفت إلى تقديم الدعم والإسناد التربوي للميدان، وتفعيل مراكز التدريب على مستوى المحافظات والأقاليم.
كما هدفت الورشة إلى تعزيز الدور الإشرافي الجديد القائم على الحاجات، وتوفير الدعم والإسناد التربوي للمعلمين ولمديري المدارس من أجل تحسين العمليات المرتبطة بالعملية التعليمية؛ ما ينعكس إيجابا على مستوى أداء وتحسين تعليم الطلبة.
من جهته، عرض مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي جمعة السعود لوثيقة الإشراف الجديدة، ومرتكزات تطوير الوثيقة، ومتطلبات إنجاح أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي لسنة 2023، وما جرى استحداثه من أدوار ومسميات للمشرفين التربويين.
بدوره، بين مدير مديرية سياسات التنمية المهنية الدكتور محمد الصمادي، المعايير الخاصة بالوظائف القيادية، والمسميات الجديدة في أسس الإشراف التربوي، وإعداد منهاج التنمية المهنية والبرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات المشرفين.
من جانبها، أكدت مديرة مديرية المتابعة والتقييم ثائرة أبو دية، ضرورة متابعة كفاءة تنفيذ برامج التنمية المهنية من خلال الالتزام بمعايير بيئة التدريب، وضبط الجودة لعمليات التدريب.
--(بترا)
ع س/ف ج
04/03/2024 14:27:07
MENAFN04032024000117011021ID1107933130
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