الكرك: انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 4 آذار (بترا) محمد العساسفة- أطلقت مديرية زراعة الكرك، بالتعاون مع مديرية تربية قصبة الكرك، اليوم الإثنين في مدرسة حمزة دودين الأساسية للبنات، فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام.

وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة لـ(بترا)، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي تماشيا مع الرؤى الملكية نحو أردن أخضر والهادفة إلى زيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر بالاعتماد على خطة إجرائية بالتعاون مع وزارة الزراعة، تهدف إلى تزويد المدارس بالأعداد اللازمة من الأشجار مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المراد زراعتها والمصادر المائية.

وأكد أهمية إيلاء هذه المبادرة كل الاهتمام، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الكثير من الأهداف الزراعية المنشودة.

--(بترا)

م ع/رق

04/03/2024 14:21:56

