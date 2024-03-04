Tuesday, 05 March 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرك: انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

3/4/2024 2:44:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 4 آذار (بترا) محمد العساسفة- أطلقت مديرية زراعة الكرك، بالتعاون مع مديرية تربية قصبة الكرك، اليوم الإثنين في مدرسة حمزة دودين الأساسية للبنات، فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام.
وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة لـ(بترا)، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي تماشيا مع الرؤى الملكية نحو أردن أخضر والهادفة إلى زيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر بالاعتماد على خطة إجرائية بالتعاون مع وزارة الزراعة، تهدف إلى تزويد المدارس بالأعداد اللازمة من الأشجار مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المراد زراعتها والمصادر المائية.
وأكد أهمية إيلاء هذه المبادرة كل الاهتمام، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الكثير من الأهداف الزراعية المنشودة.
--(بترا)
م ع/رق
04/03/2024 14:21:56

MENAFN04032024000117011021ID1107933129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث