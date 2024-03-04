الكرك: انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 4 آذار (بترا) محمد العساسفة- أطلقت مديرية زراعة الكرك، بالتعاون مع مديرية تربية قصبة الكرك، اليوم الإثنين في مدرسة حمزة دودين الأساسية للبنات، فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام.
وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة لـ(بترا)، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي تماشيا مع الرؤى الملكية نحو أردن أخضر والهادفة إلى زيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر بالاعتماد على خطة إجرائية بالتعاون مع وزارة الزراعة، تهدف إلى تزويد المدارس بالأعداد اللازمة من الأشجار مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المراد زراعتها والمصادر المائية.
وأكد أهمية إيلاء هذه المبادرة كل الاهتمام، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الكثير من الأهداف الزراعية المنشودة.
--(بترا)
م ع/رق
04/03/2024 14:21:56
MENAFN04032024000117011021ID1107933129
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